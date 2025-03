Sky spreekt heldere taal over geruchten die Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk plots aan Bayern München linken

Vrijwel dagelijks verschijnen er nieuwe berichten over de mogelijke invulling van de toekomst van Virgil van Dijk, wiens contract bij Liverpool over enkele maanden afloopt. In Spaanse media werd de verdedigingsleider onlangs gelinkt aan een dienstverband bij Bayern München.

Die geruchten waren onder andere afkomstig van Fichajes. Het Spaanse medium wordt, zonder bij naam genoemd te worden, al gauw op de vingers getikt door Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sport.

"De geruchten die Bayern in verband brengen met Virgil van Dijk zitten ernaast! De 33-jarige verdediger van wereldklasse is momenteel geen onderwerp van gesprek bij Bayern", verzekert de doorgaans betrouwbare transferjournalist.

"Er zijn de laatste tijd ook geen concrete gesprekken of onderhandelingen geweest. Daarentegen doet Liverpool er nog steeds alles aan om zijn contract te verlengen tot na het seizoen en de club is nog altijd optimistisch."

Van Dijk lijkt dus niet op weg naar de Bundesliga. Een langer verblijf op Anfield is overigens ook nog altijd geen zekerheid.

Volgens de Belgische transfermarktexpert Sacha Tavolieri staat de aanvoerder van het Nederlands elftal open voor een avontuur buiten Europa. Van Dijk zou niet direct nee zeggen tegen een dienstverband in Amerikaanse MLS.

"Als liefhebber van de Amerikaanse cultuur zou de Nederlander dus dezelfde beslissing kunnen nemen als zijn vriend Kevin De Bruyne en van het einde van zijn contract gebruik kunnen maken om het exotische avontuur te beleven waar hij altijd van heeft gedroomd. Ver weg van de eisen van het leven als voetbalster in Europa", schrijft Tavolieri.