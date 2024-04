Sky Sports noemt naam van Ajax-verdediger die komende zomer mag vertrekken

Jakov Medic is bezig aan zijn laatste maanden bij Ajax, zo lijkt het. Sky Sports-journalist Dennis Bayer meldt op X dat de verdediger in de zomer mag vertrekken uit Amsterdam. Medic zelf zou graag terugkeren naar Duitsland.

"Jakov Medic mag in de zomer vertrekken bij Ajax als er een passend bod wordt gedaan", schrijft Bayer op het sociale medium. "Medic wil graag terug naar Duitsland. Er is interesse vanuit de Bundesliga."

De 25-jarige Kroaat is pas bezig aan zijn eerste seizoen in dienst van Ajax, maar staat dus nu al voor een vertrek. Sven Mislintat was afgelopen zomer verantwoordelijk voor zijn aantrekken. De Duitse voormalig directeur voetbalzaken legde drie miljoen euro voor Medic neer.

De centrumverdediger begon zijn periode in de Johan Cruijff ArenA nog voortvarend. In Ajax' eerste wedstrijd van het seizoen namen de Amsterdammers het op tegen Heracles Almelo (4-1 winst) en had de mandekker een basisplek.

In de blessuretijd van de eerste helft nam hij de 1-1 voor zijn rekening. Van grote afstand schoot hij prachtig raak. Waar zijn beginperiode bij Ajax rooskleurig was, is de situatie van Medic inmiddels totaal anders. Na zijn debuut kwam hij nog slechts acht keer in actie, waarvan veelal als invaller.

Het laatste optreden van Medic in een Ajax-shirt dateert alweer van ruim een maand geleden. Begin maart mocht hij een kwartier invallen in het gewonnen duel met FC Utrecht (2-0).

Medic heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2028. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt hij een marktwaarde van 2,5 miljoen euro.

