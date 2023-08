Sky Sports: Feyenoord en één andere club strijden om Luis Sinisterra

Donderdag, 17 augustus 2023 om 10:25 • Wessel Antes • Laatste update: 10:44

Feyenoord en OGC Nice hebben de beste papieren in handen om Luis Sinisterra te verlossen van Leeds United, zo meldt Sky Sports donderdagochtend. Maandag bracht 1908.nl het nieuws naar buiten dat de Rotterdammers inzetten op een sensationele terugkeer van de 24-jarige Colombiaan en die berichtgeving wordt nu ook gedeeld in Engeland. Sinisterra ligt bij Leeds nog tot medio 2027 vast en heeft een nog onbekende ontsnappingsclausule in zijn contract staan.

Volgens het doorgaans betrouwbare Sky Sports heeft ook Nice zich de afgelopen dagen gemeld op Elland Road. Sinisterra ziet het niet zitten om in de Championship te spelen en mikt zodoende op een uittocht bij Leeds. Nice is momenteel eigendom van de Britse miljardair Sir Jim Ratcliffe, waardoor de Franse middenmoter behoorlijk wat vermogen heeft. Mogelijk is dat een nadeel voor Feyenoord, dat inzet op een huurovereenkomst over Sinisterra. Het lijkt erop dat Leeds de vleugelflitser het liefst definitief van de hand doet. Nice lijkt in ieder geval concreter te zijn dan het eerder genoemde Olympique Marseille.

Woensdag bevestigde Leeds-manager Daniel Farke dat Sinisterra, in tegenstelling tot Wilfried Gnonto, een ontsnappingsclausule in zijn contract heeft staan. "De situatie van Luis is anders. Hij heeft een ontsnappingsclausule in zijn contract en juridisch gezien is er nog onduidelijkheid over de formulering daarvan. Wij willen in juridisch opzicht eerst duidelijkheid, waardoor hij voorlopig niet meetraint met de groep, omdat hij zich niet volledig op het voetbal kan concentreren." Feyenoord verkocht Sinisterra vorige zomer voor 25 miljoen euro aan Leeds. Of de regerend landskampioen de ontsnappingsclausule kan ophoesten, is onbekend. Een verhuur is volgens de FIFA-regels nog mogelijk, maar of Leeds dat ziet zitten is nu de grote vraag.

Wat duidelijk is, is dat Feyenoord in Sinisterra een vleugelspeler 'van de buitencategorie' ziet. De Colombiaan maakte tussen 2018 en 2022 al furore in Rotterdam-Zuid. Sinisterra won met Feyenoord geen prijzen, maar was een van de belangrijkste krachten in de Conference League-campagne die leidde tot de finale in het seizoen 2021/22. In zijn vorige periode in De Kuip kwam Sinisterra tot 113 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 35 doelpunten en 29 assists. Mogelijk vormen zijn salariseisen nog wel een struikelblok: Sinisterra ontvangt in Leeds een vorstelijk Premier League-loon.