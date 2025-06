Sky Sports brengt opvallend nieuws: Ajax wéér in de markt voor vleugelflitser

Kamaldeen Sulemana geniet nog altijd belangstelling van Ajax, zo blijkt uit het dagelijkse transferblog van Sky Sports. Wel zullen de Amsterdammers flink in de buidel moeten tasten om de 23-jarige vleugelspeler van Southampton te strikken.

Atalanta heeft een bod van omgerekend 12 miljoen euro uitgebracht op de Ghanees. Southampton zet echter in op een hoger bedrag.

Sulemana ligt bij Southampton nog tot medio 2027 vast. Hij werd de afgelopen jaren meermaals gelinkt aan Ajax.

Afgelopen zomer was Ajax dicht bij een huurdeal met Southampton. De documenten werden pas na het verstrijken van de deadline ingeleverd, waardoor Sulemana niet naar de Johan Cruijff ArenA kwam.

Volgens de Engelse berichtgeving is Sulemana nog altijd een doelwit van Ajax. Naast Atalanta zijn ook Genoa en Torino in de race.

Sulemana wil graag in de Champions League spelen, waardoor Atalanta en Ajax de meest interessante opties lijken. Het is echter nog maar de vraag of de Amsterdammers hem kunnen betalen.

In het afgelopen seizoen kwam Sulemana tot 1.585 minuten namens Southampton, verdeeld over 30 optredens. Daarin was de pijlsnelle rechtspoot goed voor twee doelpunten en drie assists.