Sky Sport helpt hardnukkig gerucht over Real Madrid-verdediger Antonio Rüdiger uit de wereld

Antonio Rüdiger heeft geen intentie om Real Madrid deze zomer te verlaten, zo schrijft Florian Plettenberg van Sky Sport. Het Spaanse El Chiringuito meldde eerder dat het Saudische Al-Nassr serieuze interesse zou hebben in de sterverdediger van los Merengues.

Volgens El Chiringuito was Al-Nassr bereid om Rüdiger een contract voor vier seizoen aan te bieden. In die tijd zou Rüdiger in totaal 96 miljoen euro kunnen verdienen.

De 31-jarige Rüdiger was afgelopen seizoen een van de absolute steunpilaren in het team van trainer Carlo Ancelotti. Mede dankzij de leiderschapskwaliteiten van de centrumverdediger veroverde Real Madrid de landstitel en Champions League.

Gezien de niet jonge leeftijd van Rüdiger was het even de vraag of de Duits international, die zich met de nationale ploeg voorbereidt op het EK in eigen land, oren zou hebben naar het lucratieve avontuur in het Midden-Oosten.

Volgens Plettenberg hoeven de Real Madrid-fans nog geen afscheid te nemen van hun publiekslieveling. “De geruchten over Al-Nassr en Antonio Rüdiger kloppen niet. De 31-jarige heeft geen intentie om Real Madrid te verlaten en wil zeker blijven”, zijn de duidelijke teksten van de Duitse journalist.

De in Berlijn geboren Rüdiger, die volgens Transfermarkt een transferwaarde van 25 miljoen euro vertegenwoordigt, begon zijn professionele loopbaan bij VfB Stuttgart, waar hij mede dankzij zijn imposante fysiek een transfer naar AS Roma verdiende.

Na twee seizoen in Romeinse dienst – waarvan een als huurspeler – maakte Rüdiger voor 35 miljoen euro de overstap naar Chelsea. Met the Blues won hij zowel de Europa League als Champions League, waarna hij in 2022 transfervrij overstapte naar Real Madrid. Daar ligt hij nog tot medio 2026 vast.

