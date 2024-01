Sky pakt uit: ontevreden Matthijs de Ligt dient vertrekwens in bij Bayern

Matthijs de Ligt lijkt Bayern München komende zomer te gaan verlaten. De centrumverdediger kwam in de zomer van 2022 voor liefst 67 miljoen euro over van Juventus, maar heeft de torenhoge verwachtingen nog niet waar kunnen maken. De Duitse tak van Sky Sport meldt dat De Ligt topkandidaat is om te vertrekken.

De Ligt liep tijdens het winterse trainingskamp van Bayern in het Portugese Faro een knieblessure op, maar lijkt op tijd hersteld voor de herstart van de competitie. Bayern neemt het zondag in eigen huis op tegen Werder Bremen.

Het is echter zeer de vraag hoelang de Nederlander nog te bewonderen is in het shirt van Bayern. Sky weet dat de verdediger een belangrijke kandidaat is voor de verkoop. "De Ligt heeft geen zin om de derde of vierde keus te zijn", zo klinkt het.

Min-jae Kim, die momenteel met Zuid-Korea actief is op de Azië Cup, en Dayot Upamecano genieten doorgaans de voorkeur van trainer Thomas Tuchel. Daar komt bij dat Bayern de zoektocht naar een nieuwe centrumverdediger heeft gestart.

Een van de namen die de ronde doet is Ronald Araújo. De verdediger van FC Barcelona wordt ook begeerd door Manchester United, maar dat weerhoudt de Duitse recordkampioen er niet van hun interesse door te drukken.

Sky schrijft dat de directie van Bayern op de hoogte is van de vertrekwens van De Ligt. Indien er een passend aanbod komt, zal de Oranje-international in de zomer vertrekken bij de 33-voudig landskampioen van Duitsland.

Erik ten Hag houdt de ontwikkelingen in de Allianz Arena met bovengemiddelde interesse in de gaten en ziet De Ligt graag naar United komen. De twee werkten eerder al succesvol samen bij Ajax en kunnen op Old Trafford herenigd worden.

Ten Hag werkte tussen 2017 en 2019 bij Ajax al samen met De Ligt. De verdediger werd na het seizoen 2018/19, waarin de halve finale van de Champions League werd bereikt, voor 75 miljoen euro verkocht aan Juventus.

Het huidige contract van De Ligt loopt bij Bayern nog door tot medio 2027, waardoor geïnteresseerde clubs vermoedelijk met een flinke transfersom over de brug moeten komen. Sinds zijn komst van Juventus droeg De Ligt 55 keer het shirt van Bayern over zijn hoofd (vier goals, één assist).

