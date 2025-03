Sky heeft nieuws over een mogelijke overstap van Bart Verbruggen naar Bayern München

Van een overstap van Bart Verbruggen naar Bayern Müchen is voorlopig geen sprake. Dat meldt Florian Plettenberg van Sky Deutschland. Eerder deze maand schreven BILD en The Mirror nog over interesse van Bayern in de Nederlandse doelman.

“De nieuwe geruchten waarbij Bart Verbruggen en Bayern aan elkaar worden gelinkt kloppen niet!”, aldus Plettenberg op X. “Het is niet nieuw dat Bayern hem in de gaten houdt, want hij is een topkeeper.”

“Maar er zijn geen plannen om hem een aanbod te doen. Hij is geen doelwit voor komende zomer. Het plan blijft duidelijk: 1. Neuer, 2. Urbig, 3. Ulreich. Peretz wordt waarschijnlijk verhuurd, zodat hij wedstrijdervaring op kan doen, of verkocht met een terugkoopoptie.”

Manuel Neuer is al sinds jaar en dag de vaste keeper van der Rekordmeister. De 38-jarige keeper tekende vorige maand een verbintenis tot medio 2026 bij de club. Het heeft er alle schijn van dat Neuer na dat jaar een punt gaat zetten achter zijn loopbaan.

Bayern wil alvast voorsorteren op het vertrek van Neuer en identificeerde volgens BILD en The Mirror al verscheidene targets. Eén daarvan zou Verbruggen zijn, die dit seizoen bij Brighton & Hove Albion een vaste basisplaats heeft.

Verbruggen werkte al eens eerder met Vincent Kompany bij RSC Anderlecht. Toen de Belgische trainer vervolgens naar Burnley vertrok, probeerde hij Verbruggen mee te nemen, maar dat lukte niet.

The Mirror meldde bovendien dat Brighton liefst zestig miljoen euro verlangt voor de sluitpost, die nog een contract tot medio 2028 heeft. Voorlopig lijkt van een transfer naar Zuid-Duitsland echter dus nog geen sprake.