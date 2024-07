Sky Deutschland onthult transfersom die Manchester United aan Bayern München moet betalen voor Matthijs de Ligt

Mocht Manchester United zich daadwerkelijk willen versterken met Matthijs de Ligt, dan zal het daarvoor diep in de buidel moeten tasten. Florian Plettenberg van Sky Deutschland meldt maandag dat Bayern München minimaal vijftig miljoen euro plus bonussen voor de verdediger wil ontvangen.

Een paar dagen geleden maakte David Ornstein van The Athletic bekend dat De Ligt een concreet doelwit is voor Manchester United. The Mancunians zouden ‘serieus overwegen’ om de 24-jarige mandekker naar Old Trafford te halen.

Maandag geeft Plettenberg een update van de situatie. “Exclusief detail: Bayern heeft nu een prijs vastgesteld voor Matthijs de Ligt. De club verlangt minimaal vijftig miljoen euro plus bonussen”, meldt de journalist op X.

“Er is nog geen officiële aanbieding gedaan door Manchester United. Zaakwaarnemer Rafaela Pimenta staat in direct contact met Manchester United om tot een akkoord en oplossing te komen, want Ten Hag wil hem heel graag.”

De Ligt is momenteel nog eigendom van Bayern. De centrumverdediger ligt tot de zomer van 2027 vast in de Allianz Arena, maar mogelijk gaat hij dat contract bij der Rekordmeister niet uitdienen.

De verdediger en Manchester United-manager Erik ten Hag hebben een prima relatie. Ten Hag maakte van De Ligt als achttien jaar oude jongen al de aanvoerder van de Amsterdammers.

Mochten the Mancunians willen doorzetten, dan zullen ze dus wel een flink bedrag moeten betalen. Overigens schat Transfermarkt zijn marktwaarde nog hoger in: 65 miljoen euro.

