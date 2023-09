Sjoerd Mossou trekt harde conclusie over ‘bekertjesprotocol’ van de KNVB

Woensdag, 13 september 2023 om 15:46 • Rian Rosendaal

Sjoerd Mossou trekt in zijn column in het Algemeen Dagblad een harde conclusie over het protocol van de KNVB rondom het gooien van voorwerpen op het veld. Hij stelt dat het ‘bekertjesprotocol’ in deze vorm totaal niet deugt. “Het protocol geeft kwaadwillende hooligans eerder méér macht dan minder.”

Afgelopen weekend werden er op de Nederlandse velden wéér drie wedstrijden stilgelegd, omdat er een plastic bekertje op het veld belandde. Bij SC Cambuur, NAC Breda en Telstar gedroegen vrijwel alle duizenden supporters zich voorbeeldig, maar werden zij allen benadeeld door één biergooier. Mossou vindt dat het protocol in deze vorm totaal niet deugt. “Het incident staat vaak in geen enkele verhouding meer tot de impact ervan.” Hij concludeert dat dit protocol de kwaadwillende hooligans eerder méér macht geeft dan minder. “De echte klootzakken hebben de uitgelezen kans om wedstrijden bewust te laten staken, zoals onlangs bij Willem II-NAC en eerder bij FC Groningen-Ajax gebeurde.”

Sjoerd Mossou kraakt het 'bekertjesprotocol' van de KNVB.

Volgens Mossou ligt het probleem vooral bij de KNVB. “Zij vergeten in hun aanpak een onderscheid te maken tussen de echte problemen en de kleine problemen. De hoofd- en bijzaken worden allemaal op dezelfde berg gegooid. Dat is totale onzin. In plaats van het probleem van de hooligangroepen bij sommige clubs prioriteit te maken, ligt de focus nu op verdwaalde plastic bekertjes, ‘vreugdebier’ en af en toe een fakkel. Om het in een vergelijking te vangen: het is alsof je criminaliteit in binnensteden aanpakt door wildplassers voortaan strenger te straffen”, oordeelt Mossou.

Als het aan Mossou ligt worden dus die groepen die op rellen en geweld uit zijn harder aangepakt, maar dit mag niet ten koste gaan van de échte fans in het stadion die naar het voetbal komen kijken. “Ga juist die jeugdbendes gericht te lijf, hand in hand met politie en justitie. En laat de meerderheid met rust.”