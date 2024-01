Sjoerd Mossou streept veelgenoemde trainersnaam door bij Ajax

Sjoerd Mossou heeft met verbazing gekeken naar het interview van Maurice Steijn in De Telegraaf. De ontslagen Ajax-trainer gooide in het dagblad met modder richting voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat en leek zijn eigen straatje schoon te vegen. "Onderaan de streep blijft hij de trainer die met Ajax onderaan stond", aldus Mossou. Voetbalzone sprak uitgebreid met de journalist van het Algemeen Dagblad.

Voor Ajax kan het jaar 2024 niet heel veel slechter worden dan 2023. De Amsterdammers versleten vijf trainers, stonden enige tijd onderaan in de Eredivisie en werden in de beker uitgeschakeld door de amateurs van Hercules. Voor Mossou bestaat er dan ook geen twijfel welke club het meest teleurstelt in de eerste seizoenshelft.

"Tja, waar moet je beginnen? Het is een soort clusterfuck geweest bij Ajax. Een opeenstapeling van verkeerde beslissingen, vanaf het moment dat Marc Overmars ontslagen werd vanwege zijn dickpics. Wat volgde was een domino-effect, paniekvoetbal. Ajax stelt zeker het meest teleur van alle clubs, dat lijkt me logisch."

Rond de Johan Cruijff ArenA wordt met de beschuldigende vinger gewezen naar de personen die verantwoordelijk zijn voor de huidige malaise. Maurits Hendriks, Edwin van der Sar, Sven Mislintat en Maurice Steijn bijvoorbeeld. Laatstgenoemde gaf eind vorige week een interview in De Telegraaf.

"Ik heb het stuk gelezen met verbazing aan de ene kant, omdat hij de trainer blijft die met Ajax onderaan stond in de Eredivisie", aldus Mossou. "Je zou verwachten dat hij een beetje in de spiegel kijkt, maar dat zat er niet echt bij. Hij noemde een hele rits spelers die hij wilde hebben. Sommige namen waren logisch, andere totaal onhaalbaar."

Ajax moest door het mislopen van Champions League-voetbal flink snijden in het salarisbudget, waardoor namen als Hakim Ziyech, Stefan de Vrij en Isco onhaalbaar bleken. "Je kan Mislintat heel veel kwalijk nemen, maar die opdracht was een voldongen feit", gaat Mossou verder. "Dan kun je nog tien mooie spelers noemen, maar dat is niet heel realistisch in de situatie waarin Ajax zat."

Gegokt en verloren

Toch valt de Duitser volgens Mossou ook veel te verwijten. "Hele rare beslissingen, hij heeft grote risico’s genomen met spelers. Mislintat is niet uitgegaan van een basis, een soort as van herkenbare spelers die de Eredivisie kennen. Spelers ook waarmee je niet een heel groot risico loopt. Van de tien aankopen waren acht gokjes. Dat is veel te veel geweest."

Mossou concludeert dat Steijn geen trainer voor de top is. "Daar worden andere kwaliteiten gevraagd van een coach. Je moet onverstoorbaar en stoïcijns zijn. Dat is een hele belangrijke eigenschap als je in de top wil werken. Dat is Steijn niet, ook nooit geweest. Dat maakt hem niet meteen een slechte trainer, maar wel een slechte trainer voor Ajax."

"Het is bijna niet te geloven als je onderin belandt met de selectie die hij had. Dan doe je iets vreselijk verkeerds. Dat hij besloot naar Ajax te gaan begreep ik wel. Die kans krijg je één keer in je leven als je Maurice Steijn bent. Hij had misschien in de eerste plaats meer eisen moeten stellen, maar onder de streep heeft hij niet het niveau om Ajax te coachen. Dat is op alle fronten gebleken."

Van der Sar

Iemand anders die is bezweken onder de druk is Van der Sar. "Ik denk dat hij zich wel realiseert dat zijn laatste anderhalf jaar heel slecht zijn geweest", zegt Mossou. "Dat hij na het vertrek van Overmars zelf de technische zaken in handen nam met Hamstra en Huntelaar was merkwaardig. De keuze voor Alfred Schreuder was ook zijn keuze."

"Van der Sar heeft in ieder geval niet bewezen dat hij onder moeilijke omstandigheden een sterke stabiele algemeen directeur is. Toen het moeilijker werd bij Ajax heeft hij te veel foute beslissingen genomen. De garantie dat hij onder alle omstandigheden een ideale voetbaldirecteur is heb je niet bij Van der Sar."

Wie de nieuwe trainer wordt durft Mossou niet te zeggen. Wel laat hij de naam van Miguel Ángel Sánchez Muñoz (Girona) vallen. "Dat type trainer moet je aan denken. Knutsen (trainer van Bodø/Glimt, red.) komt niet snel meer in beeld verwacht ik. Dat was echt een keuze van Mislintat en stond bovenaan zijn lijstje."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties