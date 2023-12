Sjoerd Mossou hekelt uitspraak Van der Vaart over Ajax: ‘Totale lariekoek'

Sjoerd Mossou ziet dat Ajax de weg naar boven is ingeslagen. De journalist plaatst daarbij wel de kanttekening dat de Amsterdammers een relatief eenvoudige reeks wedstrijden achter de rug hebben.

“Het is allemaal logisch wat ze doen”, begint Mossou in de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. “Je moet er ook niet al te lyrisch over te doen, want ze hebben een relatief makkelijk programma gehad. Het is wel veel stabieler. Mensen zitten wat beter in hun vel en dat zie je aan alles.”

De journalist stipt aan dat het begin dit seizoen een periode enorm onrustig is geweest bij de Amsterdammers. “Er was binnen de selectie allerlei onvrede en er werden trieste oorlogjes uitgevochten tussen de trainer Maurice Steijn en technisch directeur Sven Mislintat. Dat heb je nu niet meer en dan kun je ook gewoon op een normale manier werken, dat doet Van ‘t Schip.”

’Spelers van het niveau van Excelsior’

Rafael van der Vaart gaf in oktober - net na het ontslag van Steijn - aan geen hoge pet op te hebben van de selectie van Ajax, die in zijn ogen ondermaats is. De uitspraken van de oud-prof zorgden voor gefronste wenkbrauwen bij Mossou.

“Er is ooit (door Van der Vaart, red.) beweerd dat het huidige spelersmateriaal van Ajax van het niveau van Excelsior is, en serieus ook nog”, geeft Mossou aan. “Dat is natuurlijk totale lariekoek. Als je met deze selectie de normale dingen doet, dan sta je normaal gesproken in de top vier.”

De journalist is zich er echter wel van bewust dat Ajax nog een flinke achterstand van negen punten op AZ en FC Twente, de nummers drie en vier in de Eredivisie, heeft. “Je mag er niet vanuit gaan dat Ajax nog in de top vier eindigt, maar ze gaan ongetwijfeld weer dichterbij komen.”

Ajax speelt donderdagavond de beslissende Europa League-groepswedstrijd tegen AEK Athene. Bij winst komt de ploeg van John van ‘t Schip na de winterstop uit in de tussenronde van de Europa League.

Ajax moet het stellen zonder Steven Berghuis (schorsing) en Steven Bergwijn (blessure), al maakt Mossou zich weinig zorgen. “Ajax heeft op zich keus genoeg. Ze hebben Forbs nog, dus je kunt een fatsoenlijk elftal opstellen. Bergwijn is al jaren niet een speler die onmisbaar is. Laten we daar niet te dramatisch over doen.”

