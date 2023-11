Sjoerd Mossou benoemt grote tegenvaller bij Oranje: ‘Irritant om naar te kijken’

Zondag, 19 november 2023 om 09:37 • Wessel Antes • Laatste update: 09:30

Het spel van Xavi Simons in Oranje kan Sjoerd Mossou nog niet bekoren, zo laat de journalist van het Algemeen Dagblad weten in de AD Voetbal Podcast. De twintigjarige Amsterdammer speelde zaterdagavond tegen Ierland (1-0 winst) zijn tiende interland voor Nederland, maar liet opnieuw weinig zien. Mossou is met name niet te spreken over de houding van Simons.

Simons werd zaterdag in de Johan Cruijff ArenA na tachtig minuten vervangen door Donyell Malen, nadat hij opnieuw niet zijn stempel kon drukken in het Nederlands elftal. Voetbalzone beoordeelde de middenvelder met een 4, waarmee hij tegen Ierland de slechtste speler van Oranje werd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Mossou heeft niet genoten van Simons. “Het is geforceerd en oogt heel onrustig, bijna wild. Dat kun je bijna niet los zien van die negen wedstrijden die hieraan vooraf gingen. Toen was dat ook al een beetje zo.”

De journalist denkt te weten waar de teleurstellende prestaties van Simons in Oranje vandaan komen. “Hij is heel erg op zoek naar bevestiging voor zichzelf, wat ergens wel begrijpelijk is voor zo’n jonge speler, want in de Bundesliga lukt het hem wel. Ook in de Champions League lukt het hem”, aldus Mossou.

“In het Nederlands elftal nog niet”, gaat de Bredanaar verder. “Hij wil heel graag en dat pleit ook wel voor hem. Maar het komt niet de rust in zijn spel ten goede. Het is allemaal een beetje chaotisch en daardoor ook onzuiver. Dat ziet er niet geweldig uit.” Mossou zag dat Simons ook pech had tegen Ierland. “Dan zet hij hem goed op en schiet hij tegen de hak van Gakpo aan.”

Mossou zag wel weer wat maniertjes bij Simons. “Hoe hij dan reageert, vol drama, dan zie je wel dat het diep zit.” Voor de kijker is dat onprettig, zo stelt de journalist. “Ik vond het voor rust af en toe een beetje irritant om naar te kijken, eerlijk gezegd. Je hebt dat ook weleens bij jeugdvoetballers, dat een speler heel geforceerd voor zichzelf gaat spelen. Dat was niet goed.”

Toch houdt Mossou het vertrouwen in Simons. “Niemand hoeft eraan te twijfelen dat zijn moment vanzelf een keer gaat komen, want het is natuurlijk een hartstikke goede speler en een prima prof.” Simons wacht nog altijd op zijn eerste doelpunt en assist namens Oranje. Dinsdag komt het Nederlands elftal weer in actie, wanneer Gibraltar in Faro de laatste tegenstander in de reeds geslaagde EK-kwalificatiecyclus is.