Sjeik Jassim trekt zich terug uit overname Man United na afwijzing enorm bod

Zaterdag, 14 oktober 2023 om 19:45 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:21

Sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani wordt niet de nieuwe eigenaar van Manchester United. Dat melden onder meer Fabrizio Romano en Sky Sports zaterdagavond. De zoon van de emir van Qatar en tevens de voorzitter van een van de grootste banken in Qatar (QIB) heeft besloten zich terug te trekken, nadat hij een nieuw bod op de club afgewezen zag worden.

United is sinds 2005 in handen van de familie Glazer. De supporters van the Red Devils vragen al jarenlang om het vertrek van de Amerikanen, die niet betrokken genoeg zouden zijn en te weinig geld zouden investeren.

De Glazers maakten vervolgens bekend dat ze openstaan voor een verkoop van de club, maar dan wel voor de absolute hoofdprijs. Vervolgens waren er twee miljardairs in de race om de club over te nemen: Sir Jim Ratcliffe en Sjeik Jassim.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Die laatste partij lijkt zich nu dus definitief terug te trekken. Romano weet te melden dat hij Man United voor honderd procent had willen overnemen van de Glazers. Hij zou een bod hebben gedaan van bijna zeven miljard dollar (dat is gelijk aan 6,66 miljard euro).

De marktwaarde van the Red Devils is ongeveer de helft: 3,5 miljard dollar. Daarnaast wilde hij meer dan 1,5 miljard dollar extra investeren in de club.

Ook wilde Sjeik Jassim alle openstaande schulden van Man United aflossen. Ondanks het astronomische bod, hebben de Glazers dus besloten om niet akkoord te gaan. Daardoor besloot Sjeik Jassim zich terug te trekken uit de onderhandelingen.

“Het team van Sjeik Jassim weigert commentaar te geven op dit nieuws onder vermelding van ‘vertrouwelijkheidsbeperkingen’, maar heeft bevestigd dat ze zich uit het proces hebben teruggetrokken”, meldt Romano verder.