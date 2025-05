Sjaak Swart woest over 'diefstal' bij Feyenoord - PSV: 'Een schande. Een regelrechte schande'

De rode kaart voor Givairo Read tijdens Feyenoord - PSV is geseponeerd door de tuchtcommissie van de KNVB. De beslissing om de verdediger van de Rotterdammers twee dagen later vrij te spreken wekt de nodige wrevel bij Sjaak Swart.

''Ja, daar koop ik geen brood voor'', foetert de boze Swart dinsdag in een reactie aan De Telegraaf. ''Dit is diefstal. En een schande, een regelrechte schande.''

Na de rode kaart voor Read won PSV in extremis met 2-3 van Feyenoord, dankzij een goal van Noa Lang, die werd neergehaald door de Feyenoorder, in de 99ste minuut. Enkele uren later verloor Ajax met 0-3 van NEC, waardoor de titelrace in de Eredivisie opeens weer ongemeen spannend is.

Swart is niet alleen teleurgesteld door de rode prent voor Read, ook de plotselinge vormcrisis van Ajax irriteert hem mateloos. ''Ajax had gewoon moeten winnen, want met 3-0 verliezen van Nijmegen is ook een regelrechte schande.''

Mister Ajax verlegt de aandacht vervolgens weer naar Feyenoord - PSV. ''Iedereen zag dat Noa Lang het zwembad in dook. Wordt Read er niet uitgestuurd, dan blijft het 2-2. En dan had dat ook een positieve invloed op Ajax gehad, denk ik.''

''Nu gingen ze na de warming-up de kleedkamer in met het nieuws dat het in De Kuip 2-3 was geworden en daar leken ze last van te hebben. PSV is de laatste seizoenen al een paar keer geholpen door de arbitrage'', steekt Swart zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken.

Ajax werd zondag niet geholpen door arbiter Serdar Gözübüyük, vindt Swart. ''Na dertien minuten Ajax-NEC moet de bal gewoon op de stip. Die keeper stompt de bal zo tegen de hand van een verdediger, die duidelijk ver van het lichaam was. Het is doodzonde dat de scheidsrechters deze Eredivisie beïnvloeden.''