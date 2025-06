Sjaak Polak heeft nieuwe klus te pakken in de voetballerij

Sjaak Polak heeft een nieuwe baan te pakken. De 49-jarige oefenmeester is de nieuwe trainer van Club YLA, het vrouwenelftal van Club Brugge. Tot wanneer Polak heeft getekend in België is niet bekend.

Club is blij met de komst van de Nederlander. “Polak brengt enkele jaren aan ervaring mee uit het Nederlandse vrouwenvoetbal. Tussen 2019 en 2023 was hij trainer bij ADO Den Haag Vrouwen. Hij behaalde in Zuid-Holland sterke resultaten en bracht ADO Den Haag naar de subtop, met ook twee halve en één finale in de KNVB Beker.”

“Met zijn ervaring als speler en trainer hoopt Club YLA dat Polak onze dames nog beter kan laten presteren. We kijken uit naar deze samenwerking en gaan samen voor een sterk Blauw-Zwart-seizoen”, aldus Club.

Ook Polak zelf is blij met de deal. "Ik kijk er ontzettend naar uit. Dit is een grote club met hoge ambities. Ik voel me hier helemaal op mijn plek. Ik hou van presteren en onder druk staan, dan ben ik op mijn best. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen."

Polak stond in het verleden ook aan het roer bij FC Lisse, SJC Noordwijk, RKSV GDA en Quick Boys 2. Als speler was hij actief bij onder meer Excelsior, FC Twente en ADO Den Haag.