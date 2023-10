Sir Jim Ratcliffe nadert akkoord met Glazers omtrent overname Man United

Zondag, 15 oktober 2023 om 00:05 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 00:49

Nu Sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani niet meer in de race is om Manchester United over te nemen, lijkt het erop dat Sir Jim Ratcliffe toe gaat slaan. Volgens verschillende media, waaronder The Athletic en Fabrizio Romano, is de Britse ondernemer dicht bij een overname van 25 procent van the Red Devils. In de komende dagen zal het bestuur van Man United erover gaan stemmen.

United is sinds 2005 in handen van de familie Glazer. De supporters van de club van manager Erik ten Hag vragen al jarenlang om het vertrek van de Amerikanen, die niet betrokken genoeg zouden zijn en te weinig geld zouden investeren. De Glazers maakten vervolgens bekend dat ze openstaan voor een verkoop van de club, maar dan wel voor de absolute hoofdprijs. Vervolgens waren er twee miljardairs in de race om de club over te nemen: Sir Jim Ratcliffe en Sjeik Jassim.

Van laatstgenoemde werd zaterdag bekend dat hij zich heeft teruggetrokken uit de onderhandelingen. Hij zou een bod hebben uitgebracht van zes à zeven miljard dollar, plus een extra investering van 1,5 miljard dollar. Voor de Glazers was dat echter niet genoeg, waarop Sjeik Jassim zijn conclusies trok.

Ratcliffe lijkt ondertussen dus dichter bij een overname te komen. Daarbij gaat het in eerste instantie om 25 procent van de club, waar hij zo’n 1,8 miljard dollar (ongeveer 1,7 miljard euro) voor neer zal leggen. De bedoeling is dat hij in de toekomst alsnog de volledige club in handen krijgt.

Daarnaast hoopt Ratcliffe een behoorlijke controle uit te gaan oefenen op het sportieve beleid van de club. Daarvoor heeft hij ook al een sportief directeur op het oog: Paul Mitchell. Laatstgenoemde vervulde die functie eerder al bij AS Monaco.

Volgens Jacobs vond de doorbraak in de onderhandelingen tussen Ratcliffe en United afgelopen maand plaats. Komende week gaan de bestuursleden van de club dus stemmen over een gedeeltelijke overname van de Britse ondernemer. Jacobs meldt dat de kans groot is dat dat positief uitpakt voor Ratcliffe.

Ratcliffe is ook voor zestig procent eigenaar van INEOS, een chemiebedrijf. Dat bedrijf is ook al eigenaar van OGC Nice. Volgens The Athletic bevestigen bronnen dicht bij INEOS en Manchester United dat de partijen dicht bij een akkoord zijn. Meer mogen die bronnen er publiekelijk niet over zeggen, vanwege ‘vertrouwelijkheidsafspraken’.