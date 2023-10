Sir Bobby Charlton komt op 86-jarige leeftijd te overlijden

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 17:19 • Lars Capiau

Sir Bobby Charlton is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Manchester United via de officiële clubkanalen. Charlton wordt gezien als een van de beste spelers ooit van Manchester United, de club waar hij in totaal 758 keer voor uitkwam.

"We zijn zeer bedroefd om mede te delen dat Sir Bobby zaterdagochtend vreedzaam is komen te overlijden", schrijft de club uit Manchester in een statement.

"Hij was omringd door zijn familie, die graag hun dank willen uitspreken naar iedereen die betrokken was bij zijn verzorging en aan iedereen die hem liefhad en steunde. We vragen om de privacy van de familie te respecteren."

Charlton maakte in zijn 758 optredens 249 doelpunten namens the Red Devils. Ook won de clublegende een WK met Engeland, in 1966. Charlton speelde uiteindelijk 106 keer mee met de nationale ploeg, waarin hij 49 doelpunten maakte. Daarmee vestigde hij een record, die in 2015 werd verbroken door Wayne Rooney.

"Sir Bobby was een held voor miljoenen mensen, niet alleen in Manchester of in het Verenigd Koninkrijk, maar waar ook ter wereld voetbal gespeeld wordt", gaat het statement verder.

"Hij wordt naast zijn uitzonderlijke voetbalkwaliteiten bewonderd om zijn sportiviteit en integriteit. Hij zal altijd worden herinnerd als een reus van het spelletje. Zijn ongeëvenaarde prestaties en zijn karakter zullen voor eeuwig worden gekoesterd in de historie van Manchester United en Engels voetbal."

"De gedachten van de club zijn met zijn vrouw Lady Norma, zijn dochters en kleindochters en eenieder die hem liefhad", besluit de club.