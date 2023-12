Simons wacht loodzware ontmoeting met Real, titelverdediger City loot simpel

De loting voor de achtste finales van de Champions League heeft maandagmiddag leuke affiches opgeleverd. FC Barcelona moet af zien te rekenen met Italiaans kampioen Napoli, terwijl RB Leipzig een loodzware ontmoeting met Real Madrid wacht. Titelverdediger Manchester City treedt aan tegen Kopenhagen, waar finalist van vorig jaar Internazionale het Atlético Madrid van Diego Simeone treft.

Alle groepswinnaars spelen de heenwedstrijd uit en voltooien het tweeluik in eigen huis. Clubs uit hetzelfde land of teams die in de groepsfase bij elkaar zaten, konden elkaar in de achtste finales niet loten.

Arsenal, dat in de groep van PSV bovenaan eindigde, neemt het op tegen FC Porto. De regerend Italiaans kampioen Napoli moet ondertussen af zien te rekenen met FC Barcelona.

Paris Saint-Germain, dat na een waanzinnige ontknoping de poulefase doorstootte, neemt het op tegen Real Sociedad, terwijl finalist van vorig jaar Inter een tweeluik met Atlético Madrid wacht.

PSV neemt het op tegen Borussia Dortmund, waar Manchester City een ogenschijnlijk eenvoudige tegenstander lijkt te treffen in FC Kopenhagen. Xavi Simons en Loïs Openda moeten zich met Leipzig zich tenslotte proberen af te schudden van recordkampioen Real Madrid.

De volledige loting voor de achtste finales

FC Porto - Arsenal

Napoli - FC Barcelona

Paris Saint-Germain - Real Sociedad

Internazionale - Atlético Madrid

PSV - Borussia Dortmund

Lazio - Bayern München

FC Kopenhagen - Manchester City

RB Leipzig - Real Madrid

