Simons maakt kans op Kopa Trophy; genomineerden Yashin Trophy ook bekend

Woensdag, 6 september 2023 om 19:34 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:37

Xavi Simons is één van de tien kanshebbers op de Kopy Trophy, zo is woensdagavond bekend geworden. Die prijs wordt overhandigd aan de beste jonge speler van het afgelopen seizoen. Voorwaarde voor een nominatie is dat de speler vorig seizoen niet ouder dan 21 was. Simons heeft zijn nominatie te danken aan zijn absolute topseizoen bij PSV. Naast de Oranje-international behoren ook onder meer Jude Bellingham, Jamal Musiala en Eduardo Camavinga tot de kanshebbers. Voor de prijs van beste doelman van vorig seizoen, de Yashin Trophy, zijn onder meer Emiliano Martínez, Yassine Bounou en Thibaut Courtois genomineerd.

Simons maakte in de zomer van 2022 de overstap van Paris Saint-Germain naar PSV en overtrof alle verwachtingen. De aanvaller annex aanvallende middenvelder ontwikkelde zich al snel tot bepalende speler bij de Eindhovenaren. Het leidde uiteindelijk tot de winst van de TOTO KNVB Beker en de tweede plaats in de Eredivisie achter kampioen Feyenoord, maar voor Ajax en AZ. Deze zomer deed PSV er alles aan om Simons te behouden, maar de Amsterdammer opteerde voor een terugkeer bij PSG. Dit seizoen wordt hij verhuurd aan RB Leipzig, waarvoor hij al tweemaal scoorde.

Ondanks zijn topseizoen lijkt de kans op een Nederlandse eindzege klein. Met name Bellingham, sinds deze zomer actief voor Real Madrid, is het seizoen geweldig van start gegaan met vijf goals in vier LaLiga-wedstrijden. De Engelsman kwam deze zomer voor ruim honderd miljoen euro over van Borussia Dortmund, waar hij in afgelopen seizoenen ook al gold als dragende speler. De middenvelder maakt maakt zijn prijskaartje in Madrid vooralsnog meer dan waar. FC Barcelona levert met Alejandro Balde, Gavi en Pedri liefst drie genomineerden af.

De tien kanshebbers op de Kopa Trophy:

Jude Bellingham (Engeland / Borussia Dortmund / Real Madrid)

Eduardo Camavinga (Frankrijk / Real Madrid)

Gavi (Spanje / FC Barcelona)

Pedri (Spanje / FC Barcelona)

Alejandro Balde (Spanje / FC Barcelona)

Xavi Simons (Nederland / PSV / RB Leipzig)

António Silva (Portugal / Benfica)

Rasmus Højlund (Denemarken / Atalanta / Manchester United)

Jamal Musiala (Duitsland / Bayern München)

Elye Wahi (Frankrijk / Montpellier / RC Lens)

Yashin Trophy

Ook de genomineerden voor de Yashin Trophy zijn bekendgemaakt. Tien doelmannen maken kans op de prijs die is vernoemd naar de legendarische doelman Lev Yashin. Martínez was tijdens het afgelopen WK een van de absolute steunpilaren bij Argentinië, dat wereldkampioen werd. Ook onder meer Bounou, die met Marokko tot de halve finales reikte en de Europa League won met Sevilla, is een kandidaat.

De tien kanshebbers op de Yashin Trophy:

Marc-André Ter Stegen (Duitsland / FC Barcelona)

Dominik Livakovic (Kroatië / Dinamo Zagreb / Fenerbahçe)

Emiliano Martínez (Argentinië / Aston Villa)

Thibaut Courtois (België / Real Madrid)

Aaron Ramsdale (Engeland / Arsenal)

Mike Maignan (Frankrijk / AC Milan)

Yassine Bounou (Marokko / Sevilla / Al-Hilal)

André Onana (Kameroen / Internazionale / Manchester United)

Brice Samba (Frankijk / RC Lens)

Ederson (Brazilië / Manchester City)