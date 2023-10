Simons is de absolute held met wereldgoal én assist; Haaland scoort tweemaal

Woensdag, 25 oktober 2023 om 22:56 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:19

RB Leipzig en Manchester City hebben hun respectievelijke wedstrijden in Groep G winnend afgesloten. De Duitsers waren, mede dankzij een assist en een fenomenale uithaal van Xavi Simons, met 3-1 te sterk voor Crvena Zvezda, terwijl the Citizens met gelijke cijfers BSC Young Boys versloeg: 1-3. City gaat na drie speelronden met een perfecte score aan kop; RB Leipzig volgt op plek twee met zes punten.

RB Leipzig - Crvena Zvezda 3-1

Simons kreeg een basisplek van trainer Marko Rose en werd in de twaalfde speelminuut direct belangrijk voor zijn ploeg. De Oranje-international gaf een steekpass richting David Raum, die vanaf de linkerkant van het zestienmetergebied de 1-0 binnenschoot.

??????????, XAVI SIMONS! ?? Met een héérlijke knal van afstand zet hij Leipzig op 2-0 tegen Rode Ster ??#ZiggoSport #UCL #RBLCZV pic.twitter.com/ixduMBREvt — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 25, 2023

Hoewel RB Leipzig de hele eerste helft het spel dicteerde, slaagde men er niet in de voorsprong te verdubbelen. Dat lukte wel na een uur spelen. Simons sneed vanaf de linkerkant van het veld naar binnen en haalde met een weergaloos schot doeltreffend uit van ruim 25 meter afstand: 2-0.

Twintig minuten voor het eindsignaal bracht Crvena Zvezda de spanning nog wel terug in de wedstrijd. Een van richting veranderd schot belandde voor de voeten van Marko Stamenic, die van dichtbij de 2-1 aantekende. Het slotakkoord werd uiteindelijk gespeeld door Dani Olmo: 3-1.

??: Xavi Simons ???? ??: David Raum ???? Simons helpt zijn team op voorsprong tegen Rode Ster ??#ZiggoSport #UCL #LEIZVE pic.twitter.com/IzTbdoKq2e — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 25, 2023

BSC Young Boys - Manchester City 1-3

Young Boys wist lang stand te houden in het Wankdorf Stadion, maar vier minuten na rust moesten de Zwitsers hun meerdere erkennen. Manuel Akanji zorgde van dichtbij voor de 0-1 nadat Rúben Dias de bal tegen de lat had gewerkt. Enkele minuten later maakte Meschack Elia op aangeven van Cheikh Niassé nog wel de gelijkmaker, maar de vreugde was van korte duur.

Halverwege de tweede helft kwam City wederom op voorsprong. Mohamed Camara maakte in de eigen zestien een overtreding op Rodri, waarna Erling Braut Haaland mocht aanleggen voor een strafschop. Hij bleef ijzig kalm en schoot de 1-2 binnen.

Tien minuten na het afgekeurde doelpunt van Julián Álvarez (Jack Grealish maakte eerder in de aanval hands) zette Haaland ook de eindstand op het scorebord. Na een pass van Rodri schoot de spits hard de 1-3 tegen de touwen.