Simons helpt PSV niet en krijgt meteen de wind van voren: ‘Wat mankeert jou?’

Maandag, 17 april 2023 om 16:51 • Guy Habets • Laatste update: 19:05

Xavi Simons maakte zondagmiddag geen reclame voor zichzelf tijdens de met 2-3 gewonnen wedstrijd van PSV bij FC Volendam. Dat vinden Willy en René van de Kerkhof, die schrokken van het spel én het gedrag van de negentienjarige spelmaker. De clubiconen van PSV hopen dat dit Simons wakker kan schudden.

PSV won met heel veel moeite op bezoek bij Volendam, maar dat was niet dankzij Simons. Het toptalent van de Brabanders werd uit de wedstrijd gespeeld door Brian Plat en dat zinde hem duidelijk niet. "Van Aanholt ging wel drie keer buitenom, maar hij verdomt het gewoon om die bal te geven", zegt een geïrriteerde Willy van de Kerkhof tijdens de Willy & René Podcast van Omroep Brabant. "Dan denk ik: wat mankeert jou? Hij denkt blijkbaar dat hij de enige is bij PSV die kan voetballen, maar het is wel een teamsport."

De beelden van de wissel van Simons, die overduidelijk niet blij was met zijn vroegtijdige aftocht, konden ook niet op goedkeuring rekenen van Willy. "Hij kijkt als een kind dat geen lolly krijgt. Dit is wel een keer goed voor hem." Trainer Ruud van Nistelrooij liet na afloop van de wedstrijd nog optekenen dat hij niets negatiefs ziet in de reactie van Simons en dat het normaal is dat een speler teleurgesteld is na een wissel.

De broers Van de Kerkhof waren ook niet te spreken over Jordan Teze, die geen beste beurt maakte aan De Dijk. De verdediger werd vier minuten voor tijd gewisseld met een gele kaart op zak. "Dat zo'n jongen zo slecht kan spelen...", oordeelt René. "Achterin was het bij PSV af en toe echt een drama. Dat zo'n spelertje van Volendam gewoon drie man van PSV in de luren kan leggen zonder dat hij wordt neergelegd. Nee, wij zeggen dan dat hij wel voor mag gaan. Huilen met de pet op!"