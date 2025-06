Simone Inzaghi vertrekt bij Inter en gaat 26 miljoen euro per jaar verdienen

Simone Inzaghi gaat Inter inruilen voor een lucratief avontuur bij Al-Hilal, dat melden meerdere Italiaanse media. De succestrainer gaat in Saudi-Arabië naar verluidt 26 miljoen euro per jaar verdienen. De Italiaanse topclub heeft twee namen bovenaan de shortlist staan om Inzaghi op te volgen.

Inzaghi heeft sinds zijn komst in 2021 een ware machine gesmeed. Het resultaat mag er zijn: Inzaghi won met Inter één keer de Serie A, twee keer de beker, drie keer de Super Cup en bereikte twee Champions League-finales.

De Saudische club nam recent afscheid van de Braziliaan Jorge Jesus. Volgens L’Equipe deed Al-Hilal Zinedine Zidane een aanbod. De Fransman kon in Saudi-Arabië honderd miljoen euro gaan verdienen, maar besloot het aanbod af te wijzen.

Al-Hilal gaat nu van Inzaghi één van de best betaalde trainer ooit maken. Volgens Fabrizio Romano gaat de Italiaan binnenkort een contract tot de zomer van 2027 tekenen bij de Saudische-topclub.

Inter heeft twee namen in gedachten om Inzaghi op te volgen. Roberto de Zerbi en Cesc Fàbregas zijn de topkandidaten.

Fàbregas loodste Como naar de tiende plaats in de Serie A in hun eerste seizoen terug op het hoogste niveau. Na Leverkusen en Leipzig is Inter de nieuwste club die geïnteresseerd is in de jonge coach.

De Zerbi koos vorig seizoen voor een vertrek bij Brighton &Hove Albion en ging aan de slag in Frankrijk bij Olympique Marseille. De Italiaan wist zijn ploeg naar een tweede plaats te leiden op straatlengte achterstand van kampioen PSG.