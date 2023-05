‘Sierhuis lijkt na ongelukkig Frans avontuur boezemvriend achterna te gaan’

Donderdag, 25 mei 2023 om 15:45 • Wessel Antes

Kaj Sierhuis maakt zich op voor een vertrek bij Stade Reims, zo meldt het Franse L'Équipe. De 25-jarige spits beschikt in de Ligue 1 over een contract tot medio 2024, maar staat open voor een nieuw avontuur. Volgens de wereldberoemde sportkrant heeft Sierhuis over interesse niets te klagen. Diverse clubs uit de Championship zouden naar het jeugdproduct van Ajax hebben geïnformeerd.

Reims nam Sierhuis in januari 2020 voor vier miljoen euro over van Ajax. Mede door blessureleed wist de rechtspoot zijn belofte nog niet waar te maken in Frankrijk. Tot dusver speelde Sierhuis 46 officiële wedstrijden voor Reims, waarin hij goed was voor drie doelpunten en twee assists. In het seizoen 2021/22 kwam de aanvalsleider op huurbasis uit voor Heracles, maar in Almelo scheurde hij op onfortuinlijke wijze zijn kruisband af. Reims hoopt nog iets over te houden aan het vertrek van Sierhuis, die nog dertien maanden van zijn contract over heeft.

Volgens L’Équipe kan Sierhuis onder meer naar de Championship. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op zo’n 1,5 miljoen euro, waardoor de spits voor de meeste Engelse clubs een ‘koopje’ is. Bij een overstap naar het tweede niveau van Engeland gaat Sierhuis zijn boezemvriend Zian Flemming achterna. De middenvelder speelt sinds afgelopen zomer voor Millwall en kende een geweldig debuutseizoen. In zijn eerste 44 officiële wedstrijden voor the Lions was Flemming goed voor vijftien doelpunten en drie assists.

Begin maart sprak Sierhuis nog met Ajax Showtime over zijn toekomst bij Reims. “Persoonlijk wil ik er dit halfjaar alles aan doen om op topniveau te komen en dan is het deze zomer een kwestie van overleggen met de club en kijken wat voor mij het beste plan is. Dan zullen we kijken of ik bij Stade Reims blijf of dat ik misschien naar een andere club ga, maar dat gaan we eerst bespreken met de club voordat ik daar iets zinnigs over kan zeggen.” Inmiddels lijkt het erop dat Sierhuis zijn zinnen heeft gezet op een vertrek uit Frankrijk. Of Millwall bij de geïnteresseerde clubs hoort is niet bekend.