Sierd luidt noodklok over Barça-talent: ‘Die jongen moet geholpen worden!’

Donderdag, 27 april 2023 om 00:26 • Tom Rofekamp • Laatste update: 00:30

Sierd de Vos maakt zich zorgen over Ansu Fati. De commentator ziet het toptalent van Barcelona dit seizoen geen schim van zichzelf zijn en adviseert hem een transfer. "Die jongen moet geholpen worden. Naar de uitgang", luiden De Vos' niet mis te verstane woorden.

Fati mocht tegen Rayo Vallecano (2-1 verlies) in de 57ste minuut invallen en grossierde in ongeluk. Dat was niet de eerste keer dit seizoen, viel De Vos op. "Ik heb hem nog niet één keer goed in zien vallen", sprak de commentator tijdens het duel. "Alles gaat mis. Die jongen moet geholpen worden. Naar de uitgang."

De twintigjarige aanvaller werd vorig seizoen nog bijna wekelijks bewierookt, maar moet nu vaker dan hem lief is plaatsnemen op de bank. Tegen Atlético Madrid afgelopen zondag kreeg Fati zelfs maar één minuut speeltijd. Alles maakt dat Barça van plan is zijn oogappel te verkopen, zo wist AS al te melden. Net als Ferran Torres moet Fati ruimte vrijmaken in het salarishuis om onder meer Lionel Messi terug te halen.

Fati is een kind van jeugdacademie La Masía en stond in Barcelona te boek als wonderkind. De doorbraak van de linksbuiten was stormachtig, maar werd enorm verstoord door een zware meniscusblessure. Fati was vanaf november 2020 bijna een jaar uitgeschakeld en heeft zijn oude niveau daarna (nog) niet aangetikt. Dit seizoen staat de teller op 43 wedstrijden, waarin hij zeven keer scoorde en driemaal aangever was.