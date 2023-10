Siem de Jong zet broer Luuk voor het blok rondom Oranje-carrière: ‘Wat als...’

Donderdag, 19 oktober 2023 om 10:25 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:00

Luuk de Jong voelt zich gevleid door de complimenten die Ruud Gullit hem maandag gaf in Rondo. De oud-international noemde de PSV'er daar 'de beste spits voor het Nederlands elftal', ondanks dat De Jong al bedankt heeft voor een verdere interlandcarrière. De Jong onderstreept zijn stopbeslissing nogmaals in de podcast Football is Life, maar wordt voor het blok gezet door broertje Siem. "En als ze vlak voor het EK zeggen: 'Wil je toch niet even mee?'"

Rondo besprak maandag het 'spitsenprobleem' bij Oranje na de moeizame 0-1 overwinning op Griekenland. Gullit droeg De Jong aan als de ideale nummer 9. "Als je bij FC Barcelona zó kunt spelen... Hij heeft het overal goed gedaan. Nu bij PSV is hij ook weer bepalend. Dat kan je niet vergelijken met Weghorst. De Jong kan écht iets meer, hoor, sorry."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gullit vindt Memphis Depay en Cody Gakpo, normaal de eerste keuzes voorin bij Oranje, bovendien geen echte spitsen. "De Jong is echt een geweldige speler en het is je beste spits. Het is de allerbeste spits die we hebben. Kun jij een andere noemen? Nee. Dan zou ik toch met De Jong gaan praten en zeggen: ‘Ben je beschikbaar als het EK komt? Kom op. Ik heb je nodig.’”

Reactie De Jong

De Jong zelf kreeg Gullits woorden schriftelijk mee. "Ik heb het niet gehoord, maar wel gelezen", zegt de 33-jarige spits in Football is Life. "Het is alleen maar een teken dat ik goed bezig ben op dit moment."

"Alleen zijn er meerdere redenen waarom ik ervoor bedankt heb. Die heb ik ook aangegeven. Dus het is voor mij gewoon klaar op dit moment. Het is mooi dat hij dat zegt, maar ik denk dat ze bij Oranje heel goed bezig zijn met doorselecteren en kijken naar welke spitsen er nu allemaal zijn. Ik heb bedankt jongens, daar hou ik het bij", aldus De Jong.

Broertje Siem, co-host van de podcast, zet De Jong echter voor het blok. "En als ze straks vlak voor het EK zeggen: ‘Wil je toch niet even mee?’" De Jong peinst even. "Tja", zegt hij, "dat soort dingen, daar kan ik nu geen antwoord op geven."

De Jong besloot begin maart te bedanken voor Oranje, een paar maanden nadat hij meeging naar het WK in Qatar. Vooralsnog staat de in Zwitserland geboren spits op 39 interlands (8 goals). Bij PSV is De Jong dit seizoen uitstekend begonnen. Na 15 duels over alle competities staat de routinier al op 13 goals en 7 assists.