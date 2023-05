Siem de Jong (34) hakt knoop door en kondigt einde voetbalcarrière aan

Donderdag, 18 mei 2023 om 17:10 • Wessel Antes • Laatste update: 18:27

Siem de Jong speelt komende vrijdag tegen FC Den Bosch zijn allerlaatste wedstrijd als profvoetballer, zo laat de 34-jarige middenvelder weten via sociale media. De routinier van De Graafschap twijfelde al langere tijd over het stoppen met profvoetbal, maar heeft de knoop wegens veelvuldig blessureleed inmiddels definitief doorgehakt. De Jong was als Ajacied met twee doelpunten belangrijk op 15 mei 2011, toen hij tweemaal scoorde in een onderling kampioensduel met FC Twente (3-1 winst). Daardoor verzekerde Ajax zich van de dertigste landstitel en dus de derde ster boven het clublogo.

De Jong brengt het nieuws middels een anekdote op zijn sociale media. “De droom begon bijna dertig jaar geleden naast Stadion De Vijverberg, toen Luuk en ik over het hek klommen om op het oude trainingsveld lekker te voetballen. Morgen (vrijdag, red.) speel ik mijn laatste wedstrijd als profvoetballer in dit mooie stadion. Bedankt daarvoor, het was een eer.” De Jong krijgt direct veel reacties van oud-teamgenoten. Onder meer Jan Vertonghen reageert met emoticons van een applaus op het nieuws.

De Jong kwam in Nederland uit voor Ajax, PSV, sc Heerenveen en De Graafschap. In het buitenland speelde de rechtspoot voor Newcastle United, Sydney FC en FC Cincinnati. De oudere broer van PSV'er Luuk de Jong speelde tevens zes interlands voor het Nederlands elftal. In totaal won De Jong zeven prijzen gedurende zijn spelersloopbaan. Vier keer werd hij landskampioen van Nederland met Ajax. Met de Amsterdammers won hij tevens de KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal. In Australië won hij de landstitel met Sydney. Vele Ajacieden zien De Jong als eeuwige held door zijn bijdrage in het spannende slotstuk van het seizoen 2010/11.

De Amsterdammers werden daardoor voor het eerst sinds 2004 weer landskampioen, waarna een periode met meerdere titels volgde. In totaal speelde De Jong maar liefst 277 wedstrijden voor Ajax, waarin hij goed was voor 88 doelpunten en 52 assists. De middenvelder was tijdens zijn periode in Amsterdam in meerdere seizoenen aanvoerder. Dit seizoen werd hij bij De Graafschap ook verkozen tot aanvoerder, maar vanwege blessureleed kwam de in Zwitserland geboren aanvallende middenvelder niet altijd in actie. In 27 wedstrijden voor de Superboeren was De Jong nog wel vier keer trefzeker.