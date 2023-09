Shirtveiling KNVB voor de gastarbeiders van Qatar kostte ruim 150.000 euro

Woensdag, 27 september 2023 om 19:41 • Jan Hoeksema • Laatste update: 20:07

Na afloop van het WK in Qatar vorig jaar werden de shirtjes van de Oranje-spelers verkocht via een veiling. De volledige opbrengst hiervan zou gedoneerd worden aan arbeidsmigranten in Qatar. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt echter dat er nog geen enkele eurocent bij deze mensen terecht is gekomen. In totaal werd bijna 380.000 euro opgehaald, maar het is nog onbekend naar welk goed doel precies dit bedrag overgemaakt zal worden. Ook gaat de donatie lager uitvallen dan aanvankelijk gecommuniceerd door de KNVB.

"Wij willen vanuit de kleedkamer een concrete bijdrage leveren", zei Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk voorafgaand aan het controversiële WK. "Allereerst door hier op dit wereldpodium aandacht te vragen voor de situatie. Maar ook door de veilingopbrengst van onze wedstrijdshirts te gebruiken om de in gang gezette verbeteringen mede te financieren." Op deze manier wilden de spelers de arbeidsmigranten, die onder erbarmelijke omstandigheden aan stadions moesten werken en soms zelfs kwamen te overlijden, steunen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Daar is vooralsnog weinig terecht van gekomen, aangezien het opgehaalde bedrag nog niet gedoneerd is. De KNVB reageert desgevraagd op de vertraging en laat weten dat de donatie 'een zorgvuldig proces is'. "Er mocht geen geld verloren gaan vanwege bijvoorbeeld verkeerde juridische en fiscale constructies", aldus een woordvoerder van de Nederlandse voetbalbond.

Nu blijkt ook nog eens dat niet het volledige bedrag van 380.000 euro beschikbaar wordt gesteld als donatie aan de arbeidsmigranten. In totaal wordt er meer dan 150.000 euro van het veilingbedrag afgehaald. Dit bedrag bestaat uit kosten gemaakt door MatchWornShirt (MWS), het bedrijf dat de veiling regelde namens de KNVB. "Wij zijn een bedrijf, mijn mensen moeten ook worden betaald", zegt MWS-directeur Tijmen Zonderwijk daarover. Daarnaast werden er reis- en verblijfkosten gemaakt door het bedrijf en kost het geld om de shirts klaar te maken voor de veiling

Behalve de voornoemde reis- en verblijfkosten voor de medewerkers, moesten de shirts 'DNA-vrij' worden gemaakt met speciale wasmachines, zo weet RTL Nieuws. De shirts werden zelfs niet gratis beschikbaar gesteld door de KNVB, maar voor alle van de in totaal 179 geveilde shirts werd 100 euro per shirt in rekening gebracht. De totale kosten daarvan bedroegen 17.900 euro. Tevens ging er nog 25.500 euro aan belasting van het totaalbedrag af.

De woordvoerder van de KNVB zegt dat de bond eerder 'fout gecommuniceerd' heeft over de hoogte van het bedrag dat gedoneerd zou worden. "We hadden moeten zeggen dat we het netto bedrag volledig zouden overmaken." De bond en de andere betrokken partijen hopen binnenkort een project te vinden in Qatar waar het geld aan overgemaakt kan worden. De KNVB benadrukt wel dat het bedrag niet alsnog zal worden aangevuld. "Van de shirtveiling is geen cent naar de KNVB gegaan, ook al heeft dit ons veel tijd en geld gekost."