Shirts met naam van één speler van het Nederlands elftal ‘verreweg het populairst’ onder fans

Wout Weghorst is mateloos populair bij fans van Oranje, zo lijkt het. Shirts met zijn naam achterop zijn namelijk 'verreweg het populairst' bij voetbalshop.nl, een winkel die voornamelijk voetbalkleding verkoopt.

Dat vertelt de directeur van de winkel tegenover De Telegraaf. De top drie wordt gecompleteerd door Virgil van Dijk en Jeremie Frimpong. "Sinds de pot tegen Polen zijn alle stoppen doorgeslagen", aldus de directeur.

Op plaats vier vinden we een verrassende 'naam' terug. De op drie na populairste bedrukking achterop het shirt is namelijk 'Wegdorst', een woordspeling op de achternaam van de matchwinner van Nederland tegen Polen zondag.

De populariteit van Weghorst is niet volledig verrassend. Na afloop van het met 1-2 gewonnen openingsduel in Hamburg werd de spits van Burnley al veelvuldig toegezongen door de aanwezige Nederlandse fans.

De late treffer tegen Polen was dan ook lang niet de eerste keer dat Weghorst belangrijk was voor Oranje. Zo was de boomlange aanvalsleider onder meer in de kwalificatie in aanloop naar het lopende eindtoernooi in beide duels met Ierland verantwoordelijk voor de winnende treffer.

In totaal speelde Weghorst 34 interlands voor het Nederlands elftal. Daarin was hij goed voor 12 doelpunten, waarvan 7 als invaller.

Aanstaande vrijdag vervolgt Nederland het EK met het belangrijke duel met Frankrijk. In Leipzig wordt om 21:00 uur afgetrapt.

