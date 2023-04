Sheraldo Becker laat Union Berlin verder dromen van Champions League

Zondag, 23 april 2023 om 21:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:40

Sheraldo Becker heeft 1. FC Union Berlin een mogelijk cruciale zege bezorgd in de strijd om een Champions League-ticket. De spits tekende tegen Borussia Mönchengladbach na een uur spelen voor de fraaie 0-1, wat tevens de eindstand was. Union, waar Danilho Doekhi de hele wedstrijd op het veld stond, staat nu derde met vier punten meer dan nummer vijf RB Leipzig. Die Roten Bullen verloren eerder op de zondag van Bayer Leverkusen (2-0). Gladbach staat met een tiende plaats stevig in de middenmoot.

Bijzonderheden

Becker begon uitstekend aan de wedstrijd en was met zijn loopacties en passes een gevaarlijke pion bij de hoofdstedelingen. Kevin Behrens kreeg de grootste kans van de openingsfase, maar zijn schot vloog net naast de paal. Gladbach werd zelf ook dreigend via Ramy Bensebaini en Lars Stindl, die hun schoten zagen stranden door de defensie en doelman Frederik Rønnow. Becker opende na een uur spelen de score. Een ragfijne voorzet van Jérôme Roussillon werd op waarde geschat door de Amsterdammer, die kalm bleef en met binnenkant rechts de korte hoek vond: 0-1. In de slotfase probeerde Marcus Thuram het met een kopbal, waar de Fransman te weinig kracht en richting aan kon geven. Kouadio 'Manu' Koné zag zijn schot even later over gaan. Verder dan dat kwam Gladbach niet meer.

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Union Berlin 0-1

60' 0-1 Sheraldo Becker (assist: Jérôme Roussillon)