Shane Kluivert en Barça-ploeggenoten zijn schandalig onsportief en gaan viral

Maandag, 24 april 2023 om 13:39 • Guy Habets • Laatste update: 13:43

Het Onder 16-elftal van Barcelona heeft zich twee weken geleden van zijn slechtste kant laten zien. In een wedstrijd tegen de leeftijdgenoten van Crystal Palace deden de jonge Catalanen alsof er een blessuregeval plaatsvond, waarna ze snel richting goal renden toen de tegenstanders bij de zijlijn stonden. Shane Kluivert maakte uit die actie een doelpunt.

Na bijna een half uur spelen ging de nummer 3 van het jeugdelftal van Barcelona 'geblesseerd' naar de grond. Hij zei geraakt te zijn door een tackle van een speler van Crystal Palace, die daarvoor ook de gele kaart ontving. Toen er verzorging op het veld was en spelers van de Engelse ploeg richting de zijkant waren gelopen om tactische tips te ontvangen, stond de nummer 3 snel op en werd een aanval opgezet.

Mientras el equipo rival está en el banquillo, el Barça aprovecha para meter un gol a puerta vacía. Los #valors que te enseñan en La Masía. #MesQueUnClub pic.twitter.com/2DdJjpqHWT — Hernández Culerdo (@Hernandezcule_) April 22, 2023

Omdat de spelers van Barcelona dit zo snel deden, hadden de gasten uit Engeland geen kans om weer in positie te komen en moesten ze lijdzaam toezien hoe Kluivert op een leeg doel af kon. De zoon van oud-spits Patrick kon simpel scoren en dat was tegen het zere been van de spelers van Palace. De scheidsrechter trad echter niet op en de goal werd 'gewoon' toegekend. Kluivert en de zijnen vierden de goal alsof er niets gebeurd was en uiteindelijk wonnen de talenten van Barcelona met 4-1.

De actie van de Catalaanse talenten is twee weken na het incident viral gegaan en kan op de sociale media rekenen op veel kritiek. Ook de arbiter van dienst komt er niet goed vanaf. De jeugdteams van Barcelona en Crystal Palace speelden tegen elkaar in het kader van de MICFootball 2023, een internationaal jeugdtoernooi voor diverse leeftijdscategorieën. In de categorie Onder 16 wist het team van Barça het toernooi uiteindelijk te winnen.