Sfeer slaat om op plekken in Rotterdam: beelden tonen optreden ME

Zondag, 14 mei 2023 om 20:02 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:13

Het feest is flink losgebarsten in Rotterdam. Zondagavond wist Feyenoord zich te verzekeren van de zestiende landstitel in de clubgeschiedenis en die wordt momenteel uitbundig gevierd in de havenstad. Beelden gaan rond van feestende supporters in de fontein op het Hofplein, maar inmiddels worden er ook steeds meer aanhoudingen verricht in diverse delen van de stad.

Uit beelden van onder meer Flashphoto Nederland wordt duidelijk dat meerdere fans zijn aangehouden. Volgens de Twitter-pagina moet de ME in actie komen en zijn er supporters die zwaar vuurwerk afsteken. Het is vooralsnog onduidelijk hoeveel mensen er zijn meegenomen door de politie.