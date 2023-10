Sevilla zet trainer 130 dagen na aanstelling en 3 dagen na PSV-uit op straat

Zondag, 8 oktober 2023 om 22:21 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:09

Sevilla heeft per direct afscheid genomen van José Luis Mendilibar. Het ontslag van de 62-jarige trainer is het directe gevolg van de matige seizoenstart in LaLiga. De Andalusiërs bivakkeren op de veertiende plek met slechts acht punten uit evenveel duels. Mendilibar hield het nog geen zeven maanden vol bij Sevilla.

Op 21 maart werd de ervaren oefenmeester aangesteld als opvolger van Jorge Sampaoli. Laatstgenoemde kreeg los Nervionenses ook al niet aan de praat. Na Mendilibars entree keerde het tij aanvankelijk nog: in de laatste 12 competitieduels van het seizoen werd er slechts drie keer verloren. Ook won Sevilla de Europa League-finale ten koste van AS Roma (1-1, 4-1 na strafschoppen).

Het shockeffect bleek echter niet van lange duur. Sevilla won dit seizoen nog slechts twee keer, berekend over alle competities. Afgelopen donderdag remiseerde Sevilla nog met 2-2 in Eindhoven bij PSV. Het eerste Champions League-duel tegen RC Lens werd ook gelijkgespeeld, toen met 1-1.

Sevilla spreekt op de clubwebsite zijn dank uit naar de oefenmeester. "Zijn verdiensten worden vereeuwigd in de clubhistorie na het winnen van de Europa League in Boedapest, de zevende keer dat de club het toernooi heeft gewonnen. Sevilla wenst José Luis Mendilibar het beste voor de toekomst."

In totaal stond Mendilibar 28 officiële wedstrijden aan het roer bij Sevilla. In totaal wist hij er daarvan tien te winnen, terwijl hij elf keer gelijkspeelde en zeven keer verloor.

Mogelijke opvolgers

In de Spaanse media doen twee namen de ronde als mogelijke opvolger voor Mendilibar. Voormalig trainer Julien Lopetegui en Bournemouth-manager Andoni Iraiola zouden kandidaten zijn in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Lopetegui is clubloos na zijn ontslag bij Wolverhampton Wanderers afgelopen augustus. Tussen 2019 en 2022 was de Spanjaard ook al eindverantwoordelijke bij Sevilla.

Iraiola deelt sinds de zomer de lakens uit bij Bournemouth. Daarmee bungelt de 41-jarige manager na tien competitieduels onder de degradatiestreep. Bournemouth wist sinds Iraiola's komst nog niet één Premier League-wedstrijd te winnen.