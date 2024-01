Sevilla rouwt kort voor bekerduel met Atlético Madrid om dood drie fans

Drie supporters van Sevilla zijn donderdag om het leven gekomen terwijl zij onderweg waren naar de bekerwedstrijd tegen Atlético Madrid, zo maakt de club uit Andalusië bekend. De fans reden nabij de Despeñaperros-pas, toen zij betrokken raakten bij een tragisch auto-ongeluk.

Sevilla schrijft dat de supporters donderdagochtend het leven hebben gelaten bij hun gang naar het Wanda Metropolitano, waar de club het donderdagavond opneemt tegen Atlético in de strijd om de Copa del Rey.

Sevilla draagt rouwbanden als gevolg van het tragische ongeval en heeft de Spaanse voetbalbond RFEF gevraagd om een minuut stilte in acht te nemen voorafgaand aan het duel. "De club is in deze moeilijke tijden bij de getroffen families en vrienden", valt te lezen op de clubsite.

Ook voorzitter José María del Nido Carrasco heeft gereageerd bij Sevilla FC Radio. "Ik ben verdrietig en ontzet door het noodlottige nieuws van de overleden Sevilla-fans", zo laat hij weten.

"We zijn diep geraakt, heel verdrietig", gaat Carrasco verder. "Ik wil mijn steunbetuiging overbrengen aan de nabestaanden. Het is moeilijk om de juiste woorden te vinden. We we kunnen verzekeren dat de club dicht bij de families van de slachtoffers zal staan."

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Het drietal zat vermoedelijk in dezelfde auto toen deze om nog onbekende oorzaak in botsing kwam.

Sevilla neemt het donderdagavond vanaf 21:00 uur op tegen Atlético Madrid voor een plek in de halve finale van de Copa del Rey. Athletic Club, Real Sociedad en Real Mallorca wisten zich al te plaatsen voor de halve eindstrijd.

