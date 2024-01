Sevilla nog steeds 1 punt boven de streep; Athletic gelijk met Barça en Atleti

Sevilla is tegen zijn tweede nederlaag op rij aangelopen in LaLiga. De ploeg van trainer Quique Sánchez Flores verloor in het eigen Ramón Sánchez Pizjuán met 0-2 van Athletic Club, dat dankzij de doelpunten van Mikes Vesga en Aitor Paredes in punten gelijk komt (38) met FC Barcelona en Atlético Madrid. Sevilla staat met zestien punten zestiende, op één punt van het als achttiende geklasseerde Cádiz.

Bijzonderheden:

Athletic werd in de beginfase met name via Nico Williams gevaarlijk, maar het was Vesga dat de score na een half uur opende. De centrale middenvelder werd in het strafschopgebied gevonden door Iñigo Ruiz en kopte raak in de verre hoek: 0-1.

Na rust kregen beide ploegen kansen. Zo schoot Nico Williams tegen de lat en schoot Suso aan de andere kant net naast. De beslissing viel een kwartier voor tijd. Een diepe bal kon eerst nog worden verwerkt door Marko Dmitrovic, maar bij de volgende voorzet moest de Serviër wel vissen. Ander Herrera zette voor, Paredes rondde beheerst af in de korte hoek: 0-2.

Via het ????????????! ??

Vesga wordt helemaal vrijgelaten in de zestien en kan de bal heerlijk in het doel knikken ??#ZiggoSport #LaLiga #SevillaFCAthletic pic.twitter.com/EOv5AZRqmd — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 4, 2024

En WEER staan ze te slapen in het strafschopgebied ??

Weer via een voorzet, weer doen de verdedigers niet mee. Athletic Club verdubbelt de voorsprong ??#ZiggoSport #LaLiga #SevillaFCAthletic pic.twitter.com/nT1tVevI3I — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 4, 2024





Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties