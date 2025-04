Sevilla is slechte resultaten zat en zet trainer na 34 wedstrijden alweer op straat

Sevilla maakt via de officiële kanalen bekend dat het trainer García Pimienta heeft ontslagen. De vijftigjarige trainer was bezig aan zijn eerste seizoen bij de nummer dertien van LaLiga.

“Xavier García Pimienta is niet langer de trainer van Sevilla FC. De club heeft hem laten weten dat er na 31 competitiewedstrijden (en 3 bekerwedstrijden, red.) een einde komt aan de samenwerking. Sevilla bedankt García Pimienta voor zijn inzet en professionaliteit in de afgelopen maanden en wenst hem veel succes in het vervolg van zijn loopbaan”, zo schrijft Los Hispalenses.

Pimienta doorliep als speler de jeugdopleiding van FC Barcelona, maar wist in Catalonië nooit door te breken. Na een korte carrière bij clubs op een laag niveau in Spanje, ging Pimienta als jeugdtrainer bij Barça aan de slag.

Tussen 2001 en 2021 bekleedde de Spanjaard verschillende functies in La Masia. Na zijn vertrek bij Barcelona ging hij aan de slag bij Las Palmas, waarmee hij in zijn tweede seizoen wist te promoveren naar LaLiga.

Een seizoen later gidste hij Pío-píos naar handhaving op het hoogste niveau van Spanje. De beloning volgde met een overstap naar Sevilla, waar Pimienta een contract tekende tot de zomer van 2026.

Dat contract gaat de Spanjaard dus niet uitdienen. Sevilla staat momenteel op een teleurstellende dertiende plaats, met een achterstand van twaalf punten op Europees voetbal. In de beker werd Sevilla vroegtijdig met ruime cijfers (4-1) uitgeschakeld door Almeria. De slechte resultaten kosten Pimienta dus de kop.