Servië komt met de schrik vrij en plaatst zich mede dankzij Tadic tóch voor EK

Zondag, 19 november 2023 om 17:09 • Tom Rofekamp

Servië heeft zich zondag met hangen en wurgen geplaatst voor het EK. Het leek lang op een ramp af te stevenen, maar verzekerde zich mede dankzij een assist van Dusan Tadic tegen Bulgarije alsnog van plek twee in Groep G: 2-2. Montenegro, dat lang op winnen stond tegen Hongarije, ziet het toernooi ternauwernood aan zijn neus voorbijgaan

Servië – Bulgarije 2-2

De opdracht was duidelijk voor de ploeg van Dragan Stojkovic: er moest gewonnen worden. Wat dat betreft begonnen de Serviërs goed. Aanvoerder Dusan Tadic legde bal uit een corner voor de goal, waar Milos Veljkovic de bal in tweede instantie tegen de touwen kopte: 1-0.

Bulgarije, dat al uitgeschakeld was, gaf zich echter niet gewonnen. Na rust kreeg het loon na werken: Georgi Rusov volleerde met een kiezelharde streep achter een kansloze Vanja Milinkovic-Savic.

Ondanks de 0-1 stand bij Hongarije – Montenegro was er nog geen reden voor paniek bij Servië. Op onderling resultaat zou het land zich namelijk alsnog plaatsen voor het EK. Toen Kiril Despodov de 1-2 maakte, sloeg de chaos echter toe.

Andrija Zivkovic ging in de fout bij de opbouw, waardoor de Bulgaren konden counteren. Zij deden dat uitstekend, met Despodov als eindstation: 1-2.

Met alles wat ze hadden gingen de Serviërs toch op jacht naar het punt. Dat werd behaald, met dank aan Tadic. De voormalig Ajacied legde een hoekschop panklaar op het hoofd van Srdan Babic, die alleen nog hoefde binnen te knikken: 2-2. Servië plaatst zich zo voor het eerst in 24 jaar weer voor een EK.

Hongarije – Montenegro 3-1

Montenegro had heel veel geluk nodig om zich nog te plaatsen voor het EK. Toch kwam die droom bijna uit. Het kwam in Hongarije brutaal op voorsprong via Slobodan Rubezic, die vlak voor rust achter doelman Dénes Dibusz kopte.

Omdat Servië achter kwam tegen Bulgarije werd de EK-droom ineens springlevend. Dominik Szoboszlai maakte echter aan alle illusies een eind. De Liverpool-ster scoorde na rust tweemaal in twee minuten, waardoor Montenegro toch roemloos derde bleef. Ádám Nagy maakte er in extremis zelfs nog 3-1 van.