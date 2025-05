Tijjani Reijnders heeft na Manchester City ook serieuze interesse gewekt van Real Madrid, zo weet Radio Marca woensdag te melden. De Spaanse topclub lijkt gezien de concrete interesse van de Engelsen wel haast te moeten maken.

Reijnders verlengde zijn contract eerder dit seizoen tot de zomer van 2030, waardoor Milan een ijzersterke onderhandelingspositie kent. Een vertrek is desondanks verre van uitgesloten. The Athletic meldde dinsdag dat Reijnders hoog op lijstje staat bij Manchester City, dat goede hoop heeft op de komst van de middenvelder.

Reijnders focust zich momenteel met Milan op de finale van de Coppa Italia, woensdagavond tegen Bologna. Daarna willen de Engelsen verder praten over de Nederlander, die wordt gezien als een serieuze versterking voor de 8-positie.

Reijnders heeft zich dit seizoen ontpopt tot misschien wel de belangrijkste speler van Milan. Die status heeft hij mede te danken aan zijn optreden in de Champions League eerder dit seizoen tegen Real Madrid, dat mede door een treffer van Reijnders met 1-3 werd verslagen in Santiago Bernabéu.

Radio Marca weet dat het nog onduidelijk is of de Europese grootmacht zich daadwerkelijk gaat melden voor Reijnders. Wel is zeker dat de voormalig AZ'er hoog op lijstje prijkt in de Spaanse hoofdstad.

Milan zou bereid zijn te praten over een transfer als er een bod van 65 miljoen euro wordt neergelegd. De Italianen willen met dat geld dan een poging wagen om Newcastle United-ster Sandro Tonali terug naar San Siro te halen.

Sinds zijn overstap van AZ naar AC Milan in 2023 speelde Reijnders al 101 wedstrijden voor de Rossoneri, waarvan 51 dit seizoen. Hij was goed voor 10 doelpunten en 5 assists in alle competities en hielp zijn ploeg in januari aan de Supercoppa Italiana.