Serieuze alcoholverslaving zorgt voor gespannen situatie bij Club Brugge

Maandag, 17 april 2023 om 14:42 • Guy Habets

Vincent Mannaert, de algemeen directeur van Club Brugge, heeft te kampen met een alcoholverslaving en dat merkt men ook in het dagelijks leven op de club. Dat valt te lezen in Humo, waar Mannaert in een interview openhartig over de situatie is. Volgens hem wordt er getwijfeld aan de toekomst van de directeur.

Onlangs kreeg Mannaert al een waarschuwing van de Raad van Commissarissen van Club Brugge. Dat had alles te maken met de situatie rond de Champions League-wedstrijd tegen FC Porto, die met 0-4 verloren werd. Toen verscheen de algemeen directeur na afloop stomdronken in de kleedkamer van de Belgen en dat was tegen het zere been van de commissarissen. Ook werd Mannaert al vijf keer veroordeeld voor rijden onder invloed.

In Humo vertelt de directeur uitgebreid over zijn problemen. "Ik worstel met alcohol en dat probleem is niet van recente aard. Ik ben daar ook voor in therapie. Er zijn gelukkig veel meer goede dan slechte momenten, maar ik worstel er al jaren mee. Het is mijn manier om met moeilijke zaken om te gaan. Heel wat mensen hebben een baan die minstens zo moeilijk is als de mijne, maar die kunnen daar wél mee omgaan. Ik zal nu echt moeten stoppen met drinken, of de samenwerking met Club Brugge stopt."

Mannaert is sinds april 2011 de algemeen directeur van Club Brugge. Dat leidde mooie tijden in voor de blauwzwarten, want vijf jaar na zijn aantreden veroverde Club voor het eerst sinds elf jaar weer eens de Belgische landstitel. Ondertussen staat de teller op vijf landstitels, een Belgische beker en vier Supercups onder Mannaert en haalden de Bruggelingen dit seizoen voor het eerst de knock-outfase van de Champions League.