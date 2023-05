Serie A-verdediger en drievoudig Italiaans international blijkt gokkende mafioso

Donderdag, 4 mei 2023 om 20:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:19

Armando Izzo is donderdag veroordeeld wegens matchfixing en deelname aan een criminele organisatie, zo melden diverse Italiaanse media. De 31-jarige verdediger van Monza is door de rechtbank in Napoli veroordeeld tot vijf jaar celstraf, al gaat Izzo nog wel in hoger beroep. De drievoudig Italiaans international heeft zelf nog niet gereageerd, maar Monza is wel met een statement naar buiten getreden.

Izzo is veroordeeld vanwege zijn betrokkenheid bij matchfixing in het seizoen 2013/14, toen hij uitkwam voor de Serie B-club Avellino. In dienst van de Camorra, de beruchte Napolitaanse maffia, heeft hij in ieder geval in bovengenoemd seizoen verdachte weddenschappen geplaatst op voetbalwedstrijden. Bovendien zou hij wedstrijden gemanipuleerd hebben. In 2017 werd Izzo al veroordeeld tot zes maanden celstraf vanwege een vergelijkbaar vergrijp.

“Monza heeft vernomen dat zijn Armando Izzo is veroordeeld vanwege competitievervalsing en betrokkenheid bij de Camorra-organisatie. De club is overtuigd van zijn onschuld en steunt Armando volledig”, zo vertelt de club van eigenaar Silvio Berlusconi in een officiële verklaring. "De advocaten van de speler zijn teleurgesteld in de straf en zullen in hoger beroep gaan.”

Izzo wordt ervan beschuldigd het resultaat van het duel tussen Modena en Avellino (1-0) in mei 2014 te hebben gemanipuleerd. Dat deed hij volgens de rechtbank samen met twee ploeggenoten, Francesco Millesi en Luca Pini, namens de maffia. Izzo speelde eerder onder meer voor Napoli, Genoa en Torino en kwam in totaal tot drie interlands met Italië.