Serie A start onderzoek naar mogelijk illegale gokpraktijken Ángel Di María

De Serie A is een onderzoek gestart naar de mogelijke illegale gokpraktijken van twaalf spelers, zo melden diverse Italiaanse media. Het gaat om namen die eerder actief waren in de Italiaanse competitie of nog altijd actief zijn. Onder meer Ángel Di María wordt onderzocht.

Naar aanleiding van eerdere straffen aan het adres van Sandro Tonali en Nicolò Fagioli zijn er nieuwe onderzoeken gestart. Volgens de berichtgeving zijn de aanklagers de twaalf spelers op het spoor gekomen door onderschepte berichten op de telefoons van Tonali en Fagioli.

De spelers zouden zich niet schuldig hebben gemaakt aan het (illegaal) wedden op voetbalwedstrijden, maar de onderzoeken zijn gestart vanwege mogelijke betrokkenheid bij het spelen van poker op illegale goksites.

De media zijn op de hoogte van de betrokkenheid van elf van de twaalf namen. Momenteel zijn Alessandro Florenzi, Nicolò Zaniolo, Mattia Perin, Weston McKennie, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Cristian Buonaiuto, Matteo Cancellieri en Firpo aan de onderzoeken onderworpen. Er zouden ook niet-voetballers onderzocht worden.

Als de genoemde spelers schuldig worden bevonden, dan riskeren zij een geldboete en mogelijk een disciplinaire boete van de Italiaanse voetbalbond (FIGC).

Eerder werden Tonali en Fagioli dus al schuldig bevonden: zij kregen schorsingen van respectievelijk zeven en tien maanden opgelegd.

Naar verluidt weten de spelers binnen zestig dagen waar zij aan toe zijn. Dat is de tijd die de aanklager heeft om het onderzoek uit te voeren.