Serie A-revelatie Joshua Zirkzee speelt zich in de kijker van Europese topclubs

Joshua Zirkzee heeft interesse gewekt van Manchester United, zo verzekert het Italiaanse Tuttosport. Daarnaast was er onlangs ook een scout van Arsenal aanwezig in Rome bij het duel Lazio - Bologna, waarin de Schiedammer een fraai en belangrijk doelpunt voor zijn rekening nam.

Zirkzee geldt dit seizoen als een van de absolute revelaties van de Serie A en Bologna. Afgelopen weekend maakte Zirkzee in het lastige uitduel met Atalanta vanaf de stip gelijk, wat de opmaat bleek voor een 1-2 zege in Bergamo. Met zijn rake strafschop kwam de 22-jarige spits in de dubbele cijfers terecht. Het was alweer zijn tiende Serie A-doelpunt dit seizoen.

Het duel in het Gewiss Stadium werd bijgewoond door een scout van Manchester United, die niet onopgemerkt bleef op de tribunes. Zirkzee speelde een prima wedstrijd en wist dus vanaf de strafschopstip een cruciale treffer te maken.

Volgens Tuttosport zijn the Red Devils op zoek naar een nieuwe spits voor volgend seizoen. "Aan de andere kant is het voor iedere club die komende zomer op zoek is naar een nieuwe spits, onmogelijk om niet naar hem te kijken", schrijft de krant.

Bologna weet ondertussen dat Zirkzee, die nog tot medio 2026 vastligt in Stadio Renato Renato Dall'Ara, zeer gewild is. I Rossoblù hebben een prijskaartje van zestig miljoen euro om de nek van Zirkzee gehangen.

Op 18 februari maakte Zirkzee op zeer fraaie wijze zijn negende van het seizoen, door tegen Lazio met bijzonder veel overtuiging af te werken. Het bleek het winnende doelpunt te zijn (1-2) in Stadio Olimpico. Mede dankzij de inbreng van Zirkzee staat Bologna op een keurige vierde plaats en lonkt een Champions League-ticket.

JA JA, ???????????? ??????????????! ? De Nederlander schiet hard raak voor Bologna en zet zijn ploeg op 2-1 in Olimpico ??#ZiggoSport #SerieA #LazioBologna pic.twitter.com/v3vyUOgSCn — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 18, 2024

Bij de wedstrijd in Olimpico zag een scout van Arsenal Zirkzee imponeren. Ook Inter en Juventus worden nog genoemd als mogelijke vervolgbestemming voor het jeugdproduct van ADO Den Haag en Feyenoord.

Bayern München

Zirkzee verliet Bayern München in de zomer van 2022 voor Bologna, dat 8,5 miljoen euro overmaakte naar de Allianz Arena. In de onderhandelingen hebben de Duitsers volgenseen doorverkooppercentage van liefst vijftig bedongen, waardoor de Zuid-Duitsers hoe dan ook lijken te gaan profiteren van de ontwikkeling van Zirkzee.

Bayern heeft ook de mogelijkheid om Zirkzee voor een gelimiteerde transfersom van veertig miljoen euro terug te kopen van Bologna. Het is echter nog onduidelijk hoe Max Eberl, de nieuwe technisch directeur van Bayern, tegen die situatie aankijkt. Bovendien zou Zirkzee ook niet staan te springen om terug te keren naar der Rekordmeister, waar topscorer Harry Kane de onbetwiste nummer één is in de punt van de aanval.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties