Sergio Ramos neemt definitief besluit en gaat Sevilla na één seizoen alweer verlaten

Sergio Ramos gaat Sevilla deze zomer alweer verlaten, zo meldt de club via de officiële kanalen. De 38-jarige verdediger heeft besloten zijn aflopende contract niet te verlengen en daarmee komt zijn tweede periode bij de club na één seizoen alweer ten einde.

Ramos keerde vorige zomer terug bij de club waar hij zijn profcarrière in 2004 begon. Dit seizoen speelde hij in totaal 37 wedstrijden voor Sevilla, waarin hij zeven keer wist te scoren.

Ramos verliet Sevilla in 2005 al voor Real Madrid, waarna hij ook nog voor Paris Saint-Germain speelde. Supporters van Sevilla konden het vroegtijdige vertrek van Ramos niet waarderen en maakten hem dat ook in woord en gebaar duidelijk toen hij door de jaren heen op bezoek kwam in Ramón Sánchez Pizjuán.

“Sevilla wil Sergio Ramos bedanken voor zijn inzet, het leiderschap en de maximale toewijding die hij in deze periode bij ons heeft getoond en wenst hem veel succes bij zijn volgende professionele uitdaging”, zo valt te lezen op de clubwebsite.

De club meldt dat Ramos dinsdagochtend publiekelijk afscheid zal nemen in de perskamer van Ramón Sánchez-Pizjuán, vergezeld door de president, José María del Nido Carrasco.

Het lijkt er niet op dat de 38-jarige Ramos zijn schoenen aan de wilgen gaat hangen. The Athletic wist eerder te melden dat de Spanjaard in ‘vergevorderde gesprekken’ zou zijn met het Amerikaanse San Diego FC, dat volgend seizoen voor het eerst in de Major League Soccer actief zal zijn.

Daar zou Ramos zich kunnen voegen bij onder meer Hirving Lozano. De Mexicaanse aanvaller van PSV zal komende winter de overstap maken naar San Diego FC. PSV ontvangt twaalf miljoen euro van de ambitieuze Amerikaanse club, dat naar verluidt ook al informeerde bij Manchester City naar Kevin De Bruyne.

