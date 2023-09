Sergio Ramos laat Saudi-Arabië schieten en tekent bij zijn droomclub

De terugkeer van Sergio Ramos bij Sevilla is rond, zo meldt Fabrizio Romano. De 37-jarige centrumverdediger vertrok transfervrij bij Paris Saint-Germain en leek op weg naar een zeer lucratief contract bij Ittihad Club, maar de panelen zijn snel verschoven door een telefoontje uit Ramos' geliefde Sevilla. Zo keert de routinier na achttien jaar terug op het oude nest.

Ramos kreeg een financieel 'bijna onweerstaanbaar' aanbod van Ittihad, waar zijn vriend Karim Benzema sinds deze zomer al speelt. De mandekker was volgens Marca echter niet per se op zoek naar geld en wilde daarom terugkeren bij zijn jeugdliefde Sevilla. Dat is zijn grote droom zijn voordat hij zijn carrière definitief beëindigt. Sevilla-trainer José Luis Mendilibar vroeg de clubleiding recent om een extra verdediger en dat is dus Ramos geworden.

De Spaans recordinternational werd geboren in de regio Andalusië en brak in 2004 op jonge leeftijd door in de hoofdmacht van Sevilla. Na slechts één volledig seizoen verkaste Ramos naar Real Madrid, om daar liefst zestien seizoenen te blijven. Daarna speelde hij nog twee jaar voor Paris Saint-Germain, maar zijn verblijf in Parijs werd mede door aanhoudend blessureleed een grote teleurstelling.

Bij Sevilla ligt zijn favoriete rugnummer 4 voor Ramos klaar. Dat nummer was eigenlijk in handen van Gonzalo Montiel, die deze zomer met optie tot koop is verhuurd aan Nottingham Forest. Ramos is sinds zijn vertrek uit Parijs alweer woonachtig in Andalusië en is nu heel dicht bij een terugkeer in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. De routinier mag als zelfopgeleide speler nog ingeschreven worden voor de Champions League, waar Sevilla in een groep met Arsenal, PSV en RC Lens zit.