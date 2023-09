Sergio Ramos kan ‘vredig sterven’ na rentree bij Sevilla: ‘Dit is uniek’

Maandag, 18 september 2023 om 17:11 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:15

Sergio Ramos is als een kind zo blij met zijn rentree bij Sevilla. De 37-jarige centrale verdediger keerde deze zomer terug bij zijn jeugdliefde, maar daar zat de harde kern van de Spanjaarden eigenlijk niet op te wachten en dat liet het blijken ook. Inmiddels lijkt Ramos weer in de armen te zijn gesloten, waardoor de 180-voudig international naar eigen zeggen ‘vredig kan sterven’.

De mandekker maakte zijn rentree voor Sevilla afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen UD Las Palmas (1-0). Ramos begon in de basis, zag Dodi Lukébakio in de zeventigste minuut de enige treffer van de wedstrijd maken en speelde de negentig minuten vol. De ex-aanvoerder van Real Madrid vierde de overwinning uitbundig en liet na afloop tegenover de pers weten dat hij erg blij was met de manier waarop zijn rentree uitpakte.

“Ik ben vooral heel blij met de uitslag, nadat we zo moeizaam aan het seizoen waren begonnen”, wordt Ramos geciteerd door Spaanse media. “Deze club heeft mijn leven gemaakt. We hadden het voordeel dat we vanavond (zondagavond, red.) thuis konden spelen. Door het enthousiasme van de mensen hier konden we de intensiteit brengen.” De Spanjaard was blij met zijn ontvangst in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. “Dit is mijn huis en dit zijn mijn fans. Dit is uniek. Ik kan niet beschrijven wat er nu door me heen gaat. De manier waarop ik ben ontvangen neem ik mee in mijn graf. Ik kan vredig sterven. Nu moeten we weer door, want de mensen verdienen meer dan alleen de overwinning van vandaag.”

Ramos vertrok in de zomer van 2005 naar Real Madrid na één seizoen in de hoofdmacht van Sevilla te hebben gespeeld. De rechtspoot weigerde destijds zijn contract te verlengen, waardoor hij makkelijker kon overstappen naar de Koninklijke. Dat namen de supporters van Sevilla hem niet in dank af, waardoor Ramos sindsdien in elk duel in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán werd uitgefloten. De mandekker daagde de fans op zijn beurt ook weer regelmatig uit door provocerend te juichen bij doelpunten.

Ramos blikte ruim twee weken geleden, tijdens zijn presentatie bij Sevilla, terug op zijn vertrek in 2005. "Het is achttien jaar geleden. Toen ik wegging heb ik fouten gemaakt. Ik wil hierbij mijn excuses aanbieden aan iedereen die zich destijds beledigd heeft gevoeld voor hoe dat is gelopen. Ik hoop jullie snel weer te zien, want het voelt als familie. Mijn opa heeft van mijn vader en mij Sevilla-fans gemaakt."