Sergio Ramos kan tranen niet bedwingen tijdens presentatie bij Sevilla

Woensdag, 6 september 2023 om 22:50 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:59

Sergio Ramos is woensdagavond gepresenteerd aan de supporters van Sevilla. Tienduizenden fans waren naar het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán gekomen om de 37-jarige verdediger opnieuw welkom te heten. Ramos genoot zijn jeugdopleiding bij Sevilla, maar verkaste in 2005 na één seizoen in de hoofdmacht te hebben gespeeld naar Real Madrid.

De 180-voudig international van Spanje weigerde destijds zijn contract te verlengen, waardoor hij makkelijker de overstap kon maken naar de Koninklijke. Dat namen de supporters van Sevilla hem niet in dank af, waardoor Ramos sindsdien in elk duel in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán werd uitgefloten. De mandekker daagde de fans op zijn beurt ook weer regelmatig uit door provocerend te juichen bij doelpunten.

Sergio Ramos, in tears in front of Sevilla fans — back home ?????? ?? @relevo @alonsoriveror pic.twitter.com/Cer1LLhnke — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2023

"Het is achttien jaar geleden", blikte Ramos eerder deze week in een video op de clubkanalen van Sevilla terug op zijn omstreden vertrek. "Toen ik wegging heb ik fouten gemaakt. Ik wil hierbij mijn excuses aanbieden aan iedereen die zich destijds beledigd heeft gevoeld voor hoe dat is gelopen. Ik hoop jullie snel weer te zien, want het voelt als familie. Mijn opa heeft van mijn vader en mij Sevilla-fans gemaakt." Die excuses wordt echter niet door iedereen geaccepteerd.

Biris Norte, de harde kern van Sevilla, reageerde even later namelijk op de woorden van Ramos. "Deze transfer staat voor een gebrek aan respect voor de waardes van de club", viel er onder meer te lezen. "Het is ook een gebrek aan respect voor de duizenden fans die in het verleden de minachting van deze speler hebben ondergaan." Daarbij leek Biris Norte ook te doelen op de manier waarop Ramos de fans van Sevilla uitdaagde na het maken van een doelpunt, als speler van Real. "Wij roepen de fans op om in hun geheugen te graven en hun trots te laten zien. Analyseer de situatie en trek je eigen conclusie."