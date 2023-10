Sergio Ramos herhaalt op TikTok opzienbarende quote van arbiter tegen PSV

Woensdag, 4 oktober 2023 om 10:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 10:37

Sergio Ramos vindt de penalty die PSV (2-2) dinsdag kreeg van scheidrechter Daniele Orsato nog altijd onterecht.

De 37-jarige verdediger van Sevilla post op zijn TikTok-account een herhaling van het moment dat PSV een discutabele strafschop opleverde in de Champions League-confrontatie. "Hij zei dat het heel duidelijk is...", schrijft Ramos.

Ramos zette in de slotfase van de wedstrijd in het Philips Stadion een sliding in om Malik Tillman af te stoppen. De aanvallende middenvelder van PSV was echter eerder bij de bal en nam die mee opzij. Vervolgens struikelde Tillman over Ramos, maar het contact was op zijn minst licht te noemen.

Al op het veld tekende Ramos fel protest aan tegen de penalty die Orsato toekende. Na afloop is dat niet anders. "Ik ben niet iemand die excuses zoekt, maar de scheidsrechter had een grotere hoofdrol dan hij zou moeten hebben", aldus de gelauwerde verdediger.

Niet alleen is Ramos boos over de penalty, ook over het afgekeurde doelpunt van Adrià Pedrosa, die na een blunder van André Ramalho scoorde. De VAR constateerde dat Pedrosa de bal met de hand had getoucheerd, waarna Orsato de treffer ongeldig verklaarde.

Ramos is echter niet overtuigd van een handsbal. "De scheidsrechter moet beslissen in een split-second, maar je hebt de VAR om het te controleren en fouten te corrigeren. Het lijkt erop dat alle beslissingen vandaag tegen ons waren. Laten we hiervan blijven: waar dienen de extra tools voor als ze niet worden gebruikt?"

Ramos verlaat Eindhoven met een 'bitterzoete smaak'. "We hebben in het algemeen een goede wedstrijd gespeeld. Een punt is waardevol in een uitwedstrijd, maar als je twee keer op voorsprong hebt gestaan, dan houd je toch een slecht gevoel over."