Sergio Ramos blijft mogelijk slechts Ã©Ã©n seizoen verbonden aan Sevilla

Sergio Ramos blijft mogelijk slechts één seizoen verbonden aan Sevilla

Sergio Ramos vertrekt na dit seizoen mogelijk naar Saudi-Arabië, zo meldt AS. Sevilla, waar de routinier tot aanstaande zomer vastligt, moet bezuinigen en zou daarom niet alles op alles kunnen en willen zetten om zijn jeugdproduct te behouden.

Afgelopen zomer keerde Ramos terug bij Sevilla, de club die hij in 2005 verliet voor Real Madrid. Supporters konden het vroegtijdige vertrek van Ramos niet waarderen en maakten hem dat ook in woord en gebaar duidelijk toen hij door de jaren heen op bezoek kwam in Ramón Sánchez Pizjuán. Desondanks keerde Ramos aan het begin van dit seizoen terug in Andalusië.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ramos heeft dus een aflopend contract bij Sevilla, dat zijn contract graag wil verlengen. Echter moeten los Nervionenses vanwege financiële moeilijkheden volgend seizoen bezuinigen, waardoor de club niet tot het uiterste kan gaan om de centrale verdediger binnenboord te houden.

Afgelopen zomer had Ramos de stap naar het Midden-Oosten al kunnen maken. Toen opteerde de nu 37-jarige mandekker er echter voor om terug te keren bij Sevilla, waar hij veel minder verdient dan in Saudi-Arabië het geval zou zijn geweest.

Volgens AS had Ramos bij Ittihad Club, waar onder meer zijn ex-teamgenoot Karim Benzema onder contract staat, liefst vijftien keer meer kunnen verdienen dan hij nu bij Sevilla doet. Ittihad Club slaagde er vervolgens wel in om tweede keus Luiz Felipe los te weken bij Real Betis. De verwachting is dat Ittihad Club, net als enkele andere Saudische topclubs, komende zomer weer op de stoep staat.

Sevilla kent een teleurstellend seizoen in LaLiga. De club vocht vorig seizoen lange tijd tegen degradatie en ook deze jaargang staat de club met de huidige veertiende plaats slechts negen punten boven de streep. Volgend seizoen speelt de club haast zeker geen Europees voetbal, ook omdat de recordhouder van de Europa League dit seizoen al klaar is in Europa. Daardoor loopt de club de nodige inkomsten mis.

Door de financiële moeilijkheden nam Sevilla in een eerder stadium al eerder dan verwacht afscheid van gewaardeerde en dure spelers als Ivan Rakitic en Fernando. Sevilla moet bezuinigen en dat ontging ook Ramos niet. De viervoudig Champions League-winnaar verdient in Sevilla naar verluidt slechts één miljoen euro netto. Het is echter de vraag of Ramos ook volgend seizoen bereid is om vele miljoenen te laten liggen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties