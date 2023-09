Sergio Ramos biedt meteen excuses aan Sevilla-fans aan na terugkeer

Dinsdag, 5 september 2023 om 18:40 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:14

De terugkeer van Sergio Ramos bij Sevilla is minder vanzelfsprekend dan de meeste transfers. Dat heeft ermee te maken dat veel fans van de Spaanse club nog boos waren op de 37-jarige verdediger, nadat hij Sevilla in 2005 had verlaten voor Real Madrid. Toen maandag bekend werd dat Ramos terugkeert bij zijn jeugdliefde, ging hij daar nog even op in.

In 2005 vertrok Ramos voor zo'n 27 miljoen euro van Sevilla naar Real Madrid. Daarvoor weigerde hij zijn contract te verlengen, zodat een overstap naar de Koninklijke makkelijker zou worden. Dat zorgde voor woede bij een deel van de Sevilla-aanhang. De keren dat Ramos in de jaren daarna met Real op bezoek ging bij Sevilla, werd hij steevast uitgefloten.

"Het is achttien jaar geleden", blikt Ramos in een filmpje op de clubkanalen van Sevilla terug op zijn omstreden vertrek. "Toen ik wegging, heb ik fouten gemaakt. Ik wil hierbij mijn excuses aanbieden voor hoe dat is gelopen, aan iedereen die zich destijds beledigd heeft gevoeld. Ik hoop jullie snel weer te zien, want het voelt als familie. Mijn opa heeft van mijn vader en mij Sevilla-fans gemaakt."

Nu keert de 180-voudig international dus transfervrij terug bij de club waar hij ook zijn jeugdopleiding genoot. En daar is hij blij mee, vertelt hij. "Het is een bijzondere dag voor mij. Nu ik eindelijk thuis ben, kan ik niet wachten om weer voor de club te spelen.” Ramos, die voor één jaar heeft getekend bij zijn nieuwe club, krijgt rugnummer 4. De routinier mag als zelfopgeleide speler nog ingeschreven worden voor de Champions League, waar Sevilla in een groep met Arsenal, PSV en RC Lens zit.