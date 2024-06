Sergiño Dest weet onder welke voorwaarden PSV hem mogelijk alsnog overneemt van FC Barcelona

PSV is nog altijd bezig met de komst van Sergiño Dest. De Amerikaan werd afgelopen seizoen door de Eindhovenaren gehuurd van FC Barcelona en leek door een optie tot koop definitief naar het Philips Stadion te verkassen, maar een zware kruisbandblessure gooide roet in het eten.

Dest staat nog voor een maandenlange revalidatie. Desondanks is PSV van plan de komende periode opnieuw te proberen hem over te nemen van Barça, zo weet Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

"De Spanjaarden kregen onlangs van PSV te horen dat een koopoptie van elf miljoen euro niet wordt gelicht, maar PSV wil hem wel voor miljoenen minder kopen", zo schrijft de clubwatcher.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"PSV kan dat salaris in combinatie met een transfersom van meer dan tien miljoen euro niet zomaar overnemen, maar op het moment dat de transferprijs lager is, kan de club ook Dest weer (een beetje) tegemoetkomen. In Eindhoven kan hij voor jaren tekenen: daarover werden overigens al gesprekken gevoerd voor zijn blessure."

Hoe lang Dest precies uit de roulatie zal zijn is lastig te zeggen, al lijkt het er stevig op dat de wingback in het jaar 2024 niet meer in actie komt. Dest heeft bij Barcelona een contract tot medio 2025.

Opvolging Faber

Ondertussen is PSV op de achtergrond ook bezig met het vinden van een nieuwe hoofd jeugdopleiding. Ernest Faber vervult momenteel die rol, maar de oud-verdediger gaat binnenkort aan de slag als directeur voetbalzaken bij het Australische Adelaide United.

Mogelijk wordt Aloys Wijnker de opvolger van Faber. "Hij werkte voorheen als eindverantwoordelijke bij de jeugdopleidingen van AZ en Vitesse en daarnaast ook bij de Amerikaanse bond. Technisch directeur Earnest Stewart van PSV kent de huidige KNVB-functionaris dan ook uitstekend", aldus Elfrink.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties