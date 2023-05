Sergio Busquets heeft besluit over toekomst bij Barcelona ‘min of meer’ genomen

Woensdag, 3 mei 2023 om 14:32 • Noel Korteweg

Sergio Busquets heeft ‘min of meer’ een besluit genomen over zijn toekomst bij Barcelona. Dat gaf de 34-jarige middenvelder dinsdagavond na afloop van het gewonnen competitieduel met Osasuna (1-0) aan in gesprek met DAZN. De club verwacht dat de aanvoerder nog één seizoen blijft. De Spanjaard maakt ergens de komende dagen zijn beslissing bekend.

Het contract van Busquets loopt over ruim twee maanden af, waardoor hij in de zomer transfervrij op zoek zou kunnen gaan naar een andere werkgever. Fabrizio Romano meldde eerder al dat de verwachting is dat de 143-voudig Spaans international bij Barcelona blijft. “Ik heb min of meer een besluit genomen over mijn toekomst. Ik heb nu een paar dagen vrij en als ik terugkom zal ik de coach inlichten”, aldus Busquets dinsdagavond.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Xavi hoopt dat zijn aanvoerder er nog een seizoen aan vastplakt. “Ik ga hem proberen te overtuigen”, aldus de oefenmeester van Barcelona. “Busquets is erg belangrijk in de kleedkamer en cruciaal voor ons team. Hij is tactisch gezien de perfecte speler en ik hoop dat hij blijft. Het is alleen zijn keuze.” Busquets stond dinsdagavond aan de aftrap in de thuiswedstrijd tegen Osasuna en werd na 75 minuten naar de kant gehaald voor Ferran Torres. Barça kan door die overwinning op 14 mei kampioen worden als het wint op bezoek bij stadsgenoot Espanyol.

De toekomst van Busquets bij Barcelona is al langer onderwerp van gesprek in Spanje. De middenvelder maakte in 2008 zijn debuut voor de Catalanen en speelde sindsdien 719 wedstrijden voor de club. Inter Miami en Al-Nassr probeerden Busquets eerder dit jaar al te verleiden tot een vertrek bij Barça, al gaf de Spanjaard constant aan dat hij pas tegen het einde van het seizoen een beslissing zou nemen over zijn toekomst.